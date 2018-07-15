Глава Еврокомиссии оскандалился на саммите НАТО в Брюсселе

Зато уже очевидно: в будущее стороны идут неровной походкой. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оскандалился на саммите НАТО в Брюсселе. Как сообщили европейские СМИ, политик успел неплохо подкрепиться до официального банкета и испытывал из-за этого проблемы с координацией. Председателя вели под руки главы дружественных государств. А в какой-то момент Юнкер едва не упал на Петра Порошенко.

В пресс-службе Еврокомиссии пояснили: причиной неровной походки политика стал «болезненный приступ», а не то, о чем все подумали. Впрочем, странным поведением Жан-Клод Юнкер отличался и ранее. Вот это, к примеру, кадры с саммита "Восточного партнерства" в Риге трехлетней давности. Юнкер приветствует президентов и премьер-министров дружескими… пощечинами и неловко переминается с ноги на ногу. К слову, сам глава Еврокомиссии также нередко ссылается на болезнь, комментируя свое поведение. А однажды он и вовсе заявил: "Лучше бы я и правда напился".