Принцип "You are welcome!"

31 Декабря 2017 21:49

Все любят ходить в гости. Как по мне, принимать гостей тоже удовольствие. Кажется, у нас, у белорусов, это в крови. Как и радушие. Жестом национального гостеприимства в этом году стала возможность безвизового пятидневного въезда. Впрочем, в целом принципа "You are welcome!" придерживаются не один год. И белорусская политика открытости и доброжелательности приносит свои плоды. Потому и официальная мозаика уходящего 2017 была очень пестрой.

Прошлой холодной зимой официальный Минск начал год, открывая горячую Африку. Египет, Судан. Лишний раз подтверждая, что работать готовы на самых разных континентах.

Опыт белорусов и технологии интересны не только в Африке. Это стало понятно после запуска мегакрупного проекта, который наши специалисты когда-либо реализовывали за рубежом. Грандиозный калийный комбинат стал подарком для Туркменистана.

Лучшей рекламы белорусским спецам не придумаешь. Это только капля в море возможностей Беларуси. Такой вывод можно было сделать и после череды визитов лидеров стран уже к нам. Стран, которые располагаются по обе стороны Черного моря. Грузия, Сербия, Молдова…. Беларусь зарекомендовала себя как надежный партнер. Имидж если не все, то уж точно очень много значит. И не картошкой едины… Это вспоминая, как грузинский лидер Маргвелашвили вырастил приличный урожай из белорусских сортов картофеля. На политическом поле без разногласий, поэтому с первыми лицами всех этих государств обсуждали десятки проектов в экономике. Между прочим, верхушка страны может придерживаться полярных взглядов - как премьер и президент в Молдове, но сходятся в том, что сотрудничать с Беларусью надо. Это выгодно. Железный аргумент!

Кстати, о железных, нет, не аргументах - братьях. Меткое определение отношений официального Минска и Пекина уже прижилось в политическом словаре. Кто знает, если бы доверительно и по-дружески не общались лидеры стран, смогла бы Беларусь вписаться в проект великого Китая "Один пояс - один путь". А ведь застолбить свое участие в этом транснациональном проекте старается весь мир. Это было понятно по количеству мировых лидеров в Пекине весной. Александра Лукашенко принимали в КНР как близкого друга и единомышленника. Беларусь одной из первых в Европе поддержала китайскую стратегию.

Это под лежачий камень вода не течет – "Великий" станет местом притока инвестиций. Вот посмотрите!

Пару слов о пресловутой дальней дуге. Можно сказать "от В до В" - от Вьетнама до Венесуэлы. Они хоть и далеко, но во многие нам близки. Если в этом году президент Вьетнама Чан Дай Куан был в Беларуси впервые, то вот колоритный венесуэльский лидер Мадуро - частый гость. И на Востоке, и на западном направлении готовы продавать технику, предоставлять строительные услуги и опыт освоения недр. А если глобально - эти государства становятся точками опоры для Беларуси в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Вот уж правда: если есть желание, расстояние не помеха. Кстати, между ними на карте колоритная Индия. О ней в этом году не забыли. Все, что нужно знать об этой стране, - это потенциальный и реальный рынок в миллиард 300 миллионов человек.

Но интересы не только в экономике. Дальновидная политика мира и добрососедства - вот простой ответ на вопрос, как стать площадкой для урегулирования конфликтов и местом, где говорят о безопасности. Глобальные вызовы в Европе и мире обсуждали парламентарии ОБСЕ в Минске в разгар лета. Оказалось, в политике, как в любви, от критики до сотрудничества - один шаг.

Именно Минск стал символом успешной дипломатии и надежности. Именно белорусский Президент сказал вслух то, что давно витает в кулуарах - нет времени откладывать решение глобальных проблем. Европа стонет и от террора, и от проблем с мигрантами. И это только верхушка айсберга. Так что инициатива белорусского лидера о запуске мирного процесса Хельсинки-2 была очень кстати.

Не быть безучастными - только активная позиция и конкретные предложения. Такого принципа придерживается официальный Минск в силовом блоке евразийского пространства. 2017 стал годом председательства в ОДКБ. Прежде альянс упрекали в неэффективности. Но Беларуси удалось в хорошем смысле всколыхнуть объединение.

Надо сказать, что количество официальных гостей и саммитов в этом году было, пожалуй, рекордным. Журналистам, которые работают в президентском пуле, рассказывают об официальной хронике, не расслабиться. События нарастали, как снежный ком. Руководствуясь принципом "Европа - наш общий дом", Беларусь проявила себя и председательствуя в Центрально-Европейской инициативе. Объединение 18 государств, которые продвигают сотрудничество в Центральной и Восточной Европе.

И никого уже не удивило, что главное событие года для Католической церкви в Европе было решено провести в белорусской столице. Да. У нас мирно уживаются представители всех конфессий. Но все-таки 86 % - православные. Заседание Совета епископских конференций это не остановило. Разговор был о толерантности, о будущем европейского континента. Кризис нравственности и веры до добра не доводит в этом хрупком мире.

В этом году гостями Беларуси стали не только близкие нам по духу лидеры Казахстана и Таджикистана. Прошли переговоры с украинским президентом. Но встречали и тех, кто обычно занимает критичную позицию в отношении Беларуси. США и Британия прислали своих официальных представителей. Гостям рады. Все это не случайно. Эмоциональный политический градус спадает, интерес остается. Может и потому, что всем, кто приходит в дом, мира желает Беларусь. Того же и вам в новом году.