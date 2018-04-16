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Фильм о биатлоне
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15 Апреля 2018 21:32

Фильм о биатлоне

Фильм, который расскажет о становлении суверенного биатлона, самые яркие победы устами героев, которые творили историю белорусского биатлона. Рыженков, Драчев, Попов и Новиков. Две эпохи женской сборной - эпоха Светланы Парамыгиной и эпоха Дарьи Домрачевой. Мы узнаем, как появилась в команде Парамыгина и как наши тренеры нашли Дарью Домрачеву и Надежду Скардино и смогли воспитать чемпионок. Вспомним все олимпийские медали и посмотрим в будущее - как государство и федерация уделяют внимание детскому спорту, тем, кто в будущем, возможно, будет защищать цвета флага на международных соревнованиях.

  

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