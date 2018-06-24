Йоханнес Хан: Главная цель "Восточного партнерства" - создать пояс стабильности и процветания

Йоханнес Хан принял участие в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран инициативы ЕС "Восточное партнерство". Обсуждалась ситуация в регионе и перспективы самого проекта. Проекта, ориентированного на практические результаты. Главная же цель "Восточного партнерства" - создать пояс стабильности и процветания, заявил еврокомиссар.

Кстати, в этот свой визит Йоханнес Хан находился в Минске несколько дней и решил совместить официальные мероприятия с прогулкой по городу, чтобы посмотреть на него не из окна автомобиля. Экскурсию для европейского чиновника провела глава представительства ЕС в нашей стране Андреа Викторин.

Погрузившись в повседневную жизнь Минска, еврокомиссар вынес вердикт: "Действительно интересный город для исследования". Судя по фото, размещенным в Твиттер-аккаунте Йоханнеса Хана, он успел побывать в Верхнем городе, а также заглянул в ГУМ и универсам "Центральный" - там "очень красивая лепнина", которую госпожа Викторин пожелала показать еврокомиссару. Сделал ли Йоханнес Хан какие-нибудь покупки в столичных магазинах, к сожалению, не сообщается. А так был бы пусть небольшой, но вклад в развитие белорусско-европейского товарооборота.