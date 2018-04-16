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Эксклюзивное интервью Семена Шапиро
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15 Апреля 2018 21:19

Эксклюзивное интервью Семена Шапиро

Среди зимних видов спорта особняком стоит хоккей. В последние годы успехов немного, зато провалы очевидны – мы не поехали на две подряд Олимпиады, причем путевку в Пхенчхан отдали не самым сильным словенцам и прямо у себя дома. Почти год назад руководство хоккеем взяла на себя команда Семена Шапиро. Главная проблема была очевидна и тогда, никуда не делась и сейчас – наши школы и клубы перестали генерировать достойные кадры. В связи с этим в федерации проводят структурные реформы вида спорта.

Без расширения географии никуда, поэтому на карте появляются четыре новых клуба, где уже создана инфраструктура. А самый главный посыл федерации: клубы должны иметь примерно одинаковые финансовые условия и хорошие бонусы за достижения результата. Ведь сейчас наблюдается явный перекос в сторону первой четверки команд, которая при наличии материального ресурса фактически не растит игроков в сборные. С помощью каких инструментов повысится конкуренция в виде спорта - Семен Шапиро рассказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" (видео).

 

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