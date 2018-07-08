Эксклюзивное интервью с одним из самых ярких бизнесменов России Михаилом Гуцериевым

Беларусь серьезно укрепит позиции в топе крупнейших экспортеров калийных удобрений. Максимум через 4 года в стране появится, по сути, второй Солигорск - начнет работу Нежинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие с нуля в Любанском районе возводит российский Славкалий.

В эксклюзивном интервью нашему каналу председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев рассказал о реализации проекта. А также о том, почему выгодно инвестировать в Беларусь, что даст стране Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики".

Михаил Гуцериев - один из самых ярких бизнесменов России. Он занимает 24 место в рейтинге журнала Forbes. При этом семья Гуцериевых неоднократно возглавляла рейтинг богатейших семей России.

Окончил 4 вуза, доктор экономических наук, кандидат юридических наук. Кандидат в мастера спорта по десятиборью. А еще - один из самых востребованных поэтов-песенников России. На современной эстраде нет звезд, не спевших песен Гуцериева. Обладатель "Золотого граммофона", многократно становился "Поэтом года" по итогам конкурса "Песня года".

Михаил Гуцериев также известный меценат. Буквально накануне в Минском районе состоялось освящение площадки под строительство церкви, которую возведут за деньги Гуцериева. Бизнесмен за два года построит в белорусской столице школу.

С Михаилом Гуцериевым встретился наш корреспондент Сергей Воляк (видео).