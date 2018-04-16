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Эксклюзивное интервью с итальянским журналистом Джульетто Кьеза
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15 Апреля 2018 21:07

Эксклюзивное интервью с итальянским журналистом Джульетто Кьеза

Опасности постинформационного общества, в котором даже не факты, а фейки - намеренная ложь - определяют поведение политиков и предопределяют судьбу мира или судьбу войны, - уже данность. Задумывается об этом не только наше журналистское сообщество, но и мировое. Почему традиционная журналистика опаздывает и проигрывает битву за сознание? Кто заказывает какофонию и балаган в мировом политическом оркестре, и как выглядят наши белорусские СМИ в контексте европейских?

Об этом и не только наш политический обозреватель Андрей Кривошеев побеседовал с блестящим итальянским журналистом, писателем и публицистом Джульетто Кьеза. Отрывок диалога прямо сейчас, а полностью в большом проекте Белтелерадиокомпании "Диалоги о цивилизации" (видео).

 

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