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Достойно заявляют о себе в мире наши фристайлисты
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21 Января 2018 21:23

Достойно заявляют о себе в мире наши фристайлисты

Конец рабочей недели выдался по-настоящему насыщенным спортивными событиями. Сразу несколько белорусов порадовали своими результатами. Безусловно, хотелось бы еще раз вспомнить сегодняшнее блестящее выступление нашей Даши и ее золотую медаль в масс-старте. Достойно заявляют о себе в мире и наши фристайлисты. Антон Кушнир занимает третье место в общем зачете Кубка мира по фристайлу и, конечно же, имеет большие шансы подтвердить звание олимпийского чемпиона через три недели в Южной Корее. На последнем этапе Кубка мира в США белорус с серебром. В целом из шести стартов у него четыре подиума.

А вот Анна Гуськова показывает пока лучшие белорусские результаты в сезоне. По итогам Кубка мира у нее второе место в общем зачете. В Лейк-Плэсиде Анна была тоже второй. Очевидно, она проводит свой лучший сезон и будет являться главным фаворитом нашей команды на Олимпиаде. 

  

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