8 Апреля 2018 21:34
Документальный фильм "Они убивали ангелов" выйдет на "Беларусь 1" 11 апреля
Документальный фильм "Они убивали ангелов" выйдет на "Беларусь 1" 11 апреля после "Панорамы".
Выстраивая прочный фундамент отношений на дальней дуге, формируя новые точки опоры и подушки безопасности и укрепляя двусторонний потенциал с ближайшими соседями, мы не забываем уроков прошлого, без которого не может быть будущего.
Начало следующей недели ознаменовано в истории знаковой датой. 11 апреля мир вспоминает узников фашистских концлагерей. В этот день более 70 лет назад был освобожден лагерь смерти Бухенвальд. Правда, еще до прихода американцев заключенные смогли сами разоружить охрану и взять лагерь под свой контроль.
Если говорить о количестве прошедших через ворота смерти, то здесь и вовсе страшные цифры - более 18 миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком, и сегодня именно они - живые свидетели для нашего поколения.
Агентство теленовостей подготовило к эфиру документальный фильм "Они убивали ангелов", который вы увидите на "Беларусь 1" в среду, сразу после "Панорамы". Речь пойдет о крупнейшем нацистском лагере Освенцим. Авторы проекта встретились с теми, кто своими глазами видел, как сжигали людей, а также нашли уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши.