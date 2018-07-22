Диего Марадона побывал в Бресте и вступил в должность председателя правления брестского "Динамо"

Главная спортивная новость этой недели. Спустя сутки после завершения чемпионата мира в России все свое внимание мировая футбольная пресса обратила на Брест. Куда Диего Армандо Марадона прилетел прямо с московского финала и вступил в должность председателя правления местного клуба "Динамо".

Король поля футбольного стал королем поля информационного. На пресс-конференции было объявлено о множестве проектов, которыми сейчас занимаются на западе Беларуси. Это и 30-тысячный стадион, и отель, и бизнес-центр, и академия футбола, которая будет носить имя Марадоны. На следующий день он улетел, но, что называется, обещал вернуться. Ведь уже объявлено, что Диего Армандо посетит ответный матч брестского "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги Европы, который состоится 2 августа в Греции.

Журналисты Агентства теленовостей Ян Пашкевич и Андрей Козлов на неделе работали в Бресте.

Знаете, наверное, мы стали еще большими поклонниками своей профессии, поскольку Яну, к примеру, удалось, поздороваться за ту самую "руку бога" с Диего Марадоной. Мы увидели первые шаги великого аргентинца в Бресте и попали в кадры всех международных средств массовой информации.

На самом деле, до сих пор обращаю внимание на очередной знаменитый интернет-портал, и, как вы видите, благодаря этой встрече мы влипли в историю.

В Бресте все были под аурой лучшего футболиста планеты в 20-ом веке. Сам же Диего чувствовал себя прекрасно, сначала было видно, что устал после дороги, но с каждой минутой он становился все более бодрым. Очевидно, в Бресте ему понравилось.

Мечта первая – сыграть на чемпионате мира. Мечта вторая – победить на нем. Диего Армандо Марадона, еще, когда был мальчишкой, четко поставил перед собой цель. И спустя десятилетие он ее достигнет.

Восьмидесятые и девяностые прошли на одном футбольном дыхании. В то время, несмотря на фантастическую россыпь легенд, у игры номер один появился вечный бренд, который мы все знаем как Марадона.

Это не просто аргентинская фамилия – за ней скрывается мировая культура. Марадонамания охватила всю планету.

А вот официальный фан-шоп "Динамо" в Бресте. Граффити пока на западе Беларуси не появились, но мы уверены, они точно будут. Лик и надпись "Команданте" мы встречаем уже на любом варианте атрибутики. И поскольку фигура Марадоны за рамками отдельного вида спорта, то и симпатичные девушки хотят стать намного ближе к звезде.

Ровно 10 лет назад знаменитый режиссер Эмир Кустурица снимает полнометражный фильм о футболисте номер один. Фильм состоит из семи частей. Есть здесь кадры, в которых зритель видит, насколько близок был Диего к политикам Уго Чавесу и Фиделю Кастро. По общему признанию, в том числе звучащим и из уст Диего, никто так максимально не раскрыл образ Марадоны, как балканский режиссер.

Чтобы отдать себя любому делу, а здесь мы говорим о футболе, то необходимо открыть свое сердце. Оно у Диего Армандо большое – об этом говорят первые минуты на белорусской земле.

Томительные ожидания представителей различных средств массовой информации оправдывают себя. Диего Армандо жмет руку всему экипажу самолета, соблюдает белорусскую традицию. Здесь же ему дарят две пары часов. Секрет прост – Диего Армандо всегда носит часы на каждой руке. На одних – время родное, аргентинское. На вторых – в данном случае – брестское.

Марадона поприветствует всех, пожмет руку нашему корреспонденту Яну Пашкевичу, который прямо в эти мгновения выходит в прямой эфир. И скрывается за пределами аэропорта, но перед этим уделит внимание, даже вопреки желанию охраны, своим поклонникам.

Именно на этом самолете только что прилетел Диего Армандо Марадона из Москвы в Брест. В программе дня – масса событий. Дальше пресс-конференция. И мы следуем за ним.

Дальше дорога в гостиницу, где дежурят более сотни журналистов, личное время, и пресс-конференция. В Интернете за каждым шагом Диего следят онлайн все ведущие мировые СМИ.

Во время часового общения с прессой руководство брестского клуба открывает все карты – в городе над Бугом будет построен стадион на 30000 мест, отель, бизнес-центр и академия футбола, которая будет носить имя Диего Марадоны.

Марадона – олицетворение горячего неаполитанского футбола. Когда он играл в клубной футболке "Наполи", то эта команда была одной из самых грозных в Европе.

Его приезд в южный итальянский город 13 лет назад вызвал невероятный ажиотаж. Улицы возле гостиницы были наполнены, кажется, всеми жителями города. Брест на этой неделе явно вызвал у Диего ностальгию по тем незабываемым моментам.

И вот так эффектно, под стать своему образу, Диего Марадона заезжает на стадион Брестский. Публика вокруг в восторге – ничего подобного здесь не было.

Тем временем съемочная группа "Главного эфира" сумела побывать и в самом закрытом от взглядов общественности месте - в номере отеля, который на одну ночь стал домом аргентинской легенды.

На спортивной арене количество устремленных на Диего камер увеличивается в сотни раз – момент знакомства с новым символом брестского футбола останется в памяти заполненного стадиона почти 10 тысячами болельщиков. Любовь публики оказалась взаимной, причем, с первого взгляда.

Перевести дыхание брестский командантэ сможет не скоро - во время матча даже в вип-ложе он устает не меньше футболистов на поле - его лицо отражает каждое событие игры.

В перерыве же изображения Диего сотнями мегабайтов закачиваются в социальные сети - молодое поколение не просто поймало волну общегородского драйва – сами знают исторические моменты футбола, к которым буквально приложил руку сам Марадона.

Свидетелям же тех времен, когда Марадона наблюдал за футболом исключительно на поле, достаточно и просто автографа легенды.

Диего Марадона живо приветствует всех футболистов и не только "Динамо". Однако самые крепкие объятия - с форвардом Артемом Милевским.

Так случилось, но спустя несколько дней форвард покинет клуб – в "Динамо" наметили не только революцию в составе руководителей, но и в игровом построении команды. К сожалению, брестчане в тот вечер не смогли порадовать нового руководителя. Красивым завершением дня, тем не менее, становится вот это звездное небо – популярной перформанс.

На следующий день Диего пообщается с игроками "Динамо". Вечером он покинет Брест, но вскоре будет озвучено – Марадона воссоединится с командой 2 августа, когда "сине-белые" проведут ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы в Греции. Как бы ни развивалось сотрудничество мировой звезды и брестского клуба, в истории белорусского спорта навсегда появится автограф, оставленный "рукой Бога".