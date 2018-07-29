30-дневный безвиз в Беларуси станет приятным бонусом и для участников детского "Евровидения" - делегациям и гостям форума не придется делать визу. Между тем, детское "Евровидение" в Минске станет рекордным за всю историю конкурса! На этой неделе Европейский Вещательный Союз сообщил Белтелерадиокомпании (как организатору) список стран, подтвердивших свое участие в международном форуме. Итак, за звание лучшего юного вокалиста континента поборются 19 представителей - и это абсолютный максимум за годы существования детского "Евровидения".

По правилам, в песенном телеконкурсе могут соревноваться лишь 18 претендентов, но в этом году было принято решение сделать исключение для Израиля, как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2018". Таким образом, в ноябре к нам приедут творческие группы из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии и Нидерландов. Плюс - в этом году на детском "Евровидении" дебютируют Уэльс и Казахстан, а вот Франция возвращается после перерыва.

Как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране Белтелерадиокомпания является организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018". Сейчас идет активная подготовка к крупнейшему вокальному шоу: завершается создание эскиза сцены, разрабатываются творческие и технические концепции церемонии открытия и самого финала, который, к слову, состоится 25 ноября.