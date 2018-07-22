Декрет № 7 уже приносит плоды. Экономика страны прирастает долей малого бизнеса

Декрет № 7, да и весь пакет по либерализации бизнеса, уже приносит плоды. Экономика страны прирастает долей малого бизнеса. С начала года количество индивидуальных предпринимателей выросло почти на две с половиной тысячи. Это при том, что последние три года они чаще закрывались.

Активны стали и центры занятости, да и крупные предприятия проводят ярмарки вакансий прямо на производстве. Отрадно и то, что частные предприятия открываются не только в крупных городах, но и в малых. Растет и количество самозанятых.

Анализ рынка труда - у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк. Это ярмарка вакансий в Минске. Три дня в разных районах и с предложениями от работодателей. Реальная возможность познакомиться с руководителем и лично спросить и про условия работы, и про зарплату.

С начала года только Минск приглашал на 100 ярмарок. Это и общегородских, и на предприятиях. Свободные места есть - до 15 тысяч вакансий. Помимо постоянных, предлагают и временные - на селе.

Спрос на рабочую силу растет. По стране 76 тысяч вакансий. К тому же с начала года в центрах занятости переобучили 5 тысяч желающих сменить профессию или квалификацию.

Кадры под современное оборудование готовят и сами производства. Например, своих будущих работников пытаются разглядеть уже во время производственных практик. Так, Камволь модернизировали и искали, кто же будет работать на новых машинах.

Еще осенью здесь было около 120 вакансий. Но сегодня кадровый голод утолен. Помогли те же ярмарки, а также колледжи. Дмитрий пришел на практику в декабре, а после остался подрабатывать. Сегодня уже здесь на полной ставке - по распределению.

Вслед за Дмитрием на предприятие пришла вся его группа. Гарантированное первое рабочее место считают удачей.

Только в этом году предприятие взяло на работу более 60 выпускников колледжей. Некоторые и после двухгодичной отработки продолжают трудовой стаж.

На средних и крупных предприятиях темп роста создания рабочих мест 15%. В итоге за январь-май 13 тысяч. А на новых производствах плюс 10%. У индивидуальных предпринимателей плюс 4. С начала года ИП стало больше почти на 2 с половиной тысячи. Бизнес говорит о первых плодах работы либерального пакета.

Больше всего ИП трудится в Минске - более 72 тысяч. В области их около 37 тысяч. Всего по стране более 238. Это при том, что последние три года малый бизнес только терял позиции. И сейчас уверенный шаг вперед.

Чем бизнес крупнее, тем и рабочих мест больше. Сегодня ставка именно на высокотехнологичное производство. Вот это фармпредприятие в Логойске построили за два года. Окупить инвестиции, а это примерно 20 миллионов долларов, планируется за три года. Оборудование немецкое и итальянское.

Здесь, на производстве, чистота высшей степени. Для всего персонала обязательны одноразовые шапочки, маски, перчатки, халаты и бахилы. Даже наш штатив пустили на производство в защитном халате.

Для фармпроизводства специалисты - штучный товар. Сплав и опыта, и молодого энтузиазма, желание реализовать свои знания и умения.

Четыре года назад здесь были просто стены. Сегодня выпускают лекарства для нашего рынка. Ручного труда больше в лаборатории, дальше все автоматика. Нужны только умелые руки инженеров и наладчиков.

Новое производство в малом городе - это возможность для местных найти работу, а кому-то поменять ближе к дому, чтобы не ездить за десятки километров в областной центр или столицу. Также это и хорошая прибавка в местную казну.

667 субъектов хозяйствования начали свое дело с начала года по 345-ому указу. Это развитие торговли общепита и бытового обслуживания на селе и в малых городах. Более 170 юрлиц и почти 500 индивидуальных предпринимателей.

Менее чем за год в городском поселке Ивенец создали новое инновационное производство. Это первая в Беларуси экоферма. Ранее на этих площадях была госптицефабрика. Но предприятие закрыли, и люди попросту остались без работы. Приход частника вдохнул новую жизнь.

Сегодня на фабрике постоянных работников 15. Еще столько же временных. Но в планах расширяться и модернизироваться. Тогда к концу года трудовые книжки будут уже у 50 человек.

Больше на рынке стало тех, кто работает без регистрации ИП. Список самозанятых в конце прошлого года расширили, и результаты говорят сами за себя. Почти 26 тысяч. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Прибавка в бюджет около 2 миллионов рублей. В лидерах репетиторство и дары с собственного огорода.

В налоговой говорят, у многих самозанятость - это первая ступенька на пути создания малых и даже крупных предприятий. Возможность попробовать себя в бизнесе, а дальше, если дело пошло, можно увеличивать штат.