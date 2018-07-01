Дарья Домрачева на этой неделе попрощалась со спортивной карьерой

На этой неделе, пожалуй, она стала главным ньюсмейкером в мире спорта, объявив о завершении своей профессиональной карьеры. О своем решении четырехкратная олимпийская чемпионка сообщила в Минске, собрав пресс-конференцию.

Да, биатлонный мир догадывался и ждал этой новости несколько месяцев. Наша Даша признается, что это было обдуманное, но нелегкое решение. Потому в этот важный день Дарью поддержал ее муж. Восьмикратный победитель олимпиад Уле-Эйнар Бьорндален был в зале, а потом помогал жене нарезать торт для болельщиков и журналистов.

В последнем сезоне она взяла олимпийское золото и в завершающей гонке (масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени) финишировала первой. Большой спорт молодая мама покидает во всех смыслах победительницей.

Биатлонная история теперь разделена на две части: до Домрачевой и после. Даша - единственная в истории биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка. Кроме этого, у нее на главных Играх серебро и бронза. 7 медалей чемпионатов мира, две победы на первенствах Европы. Большой хрустальный глобус тоже в коллекции белоруски!

Скажем спасибо Даше за прекрасные моменты, которые она дарила болельщикам все эти годы. Биатлон для нас теперь будет совсем другим. Добавим, что незадолго до этого свое решение о завершении карьеры в прямом эфире нашего телеканала озвучила и Надежда Скардино. Попрощалась с профессиональным спортом и еще одна Надежда - Писарева.

Но будущее у этого вида спорта, конечно, есть. Молодые олимпийские чемпионки Динара Алимбекова и Ирина Кривко остаются в команде. Плюс - верим мы и в наших юниоров!

Прекрасный шанс проявить себя даст чемпионат Европы по биатлону. Уже в следующем году его примет Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Чемпионат Европы в Раубичах пройдет с 18 по 24 февраля 2019 года.