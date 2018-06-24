Cтавка рефинансирования снижается до 10 % годовых с 27 июня

На неделе стало известно - ставка рефинансирования снижается до 10 % годовых с 27 июня. Такой показатель действовал лишь дважды - в 2006-м и начале 2008 года.

Предыдущий раз ставка менялась четыре месяца назад - с 11 % до 10,5 %. А само падение отмечается уже третий год подряд. Уменьшение ключевого индикатора, как ожидается, повлечет и снижение ставок по новым рублевым кредитам.

Главным аргументом такого шага для Нацбанка стал уровень инфляции за 5 месяцев - менее 4,5 %. В мае даже отмечалась дефляция. А также хорошие темпы роста ВВП. С начала года уже плюс 4,7 %.