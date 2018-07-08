Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко о национальной экономике, туризме и о дружбе с Россией

8 Июля 2018

С большим интересом и чувством солидарности следили за праздничными мероприятиями в Беларуси наши соседи - россияне. Во-первых, в параде по традиции принимали участие военнослужащие наших союзников. Кроме того, в День Независимости телеканал "Россия 24" транслировал наш парад в прямом эфире и показал интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Игорем Петришенко.

Разумеется, этот важный для каждого из нас день - достойный повод с гордостью рассказать о многом. От национальной экономики до торговли, туризма, и, конечно, о дружбе с Россией.

В большом интервью "России 24" наш дипломат еще раз подчеркнул, что Беларусь - это связующее звено между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. И сегодня является полноценной площадкой для работы зарубежных инвесторов и производителей.  

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