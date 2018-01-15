ЧП в Турции

14 Января 2018 21:41

В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus, прилетевший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на середине склона, зависнув над Черным морем. Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы. По некоторым данным у лайнера возникла проблема с торможением на мокрой от дождя полосе.