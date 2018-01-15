Главная>>Главный эфир>>ЧП в Турции
Главный эфир
RSS
ЧП в Турции
Скачать Поделиться

14 Января 2018 21:41

ЧП в Турции

В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus, прилетевший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на середине склона, зависнув над Черным морем. Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы. По некоторым данным у лайнера возникла проблема с торможением на мокрой от дождя полосе.

  

Другие новости

Уникальное фермерское хозяйство Унікальная фермерская гаспадарка Unique farming 14.01.2018 21:36 / Главный эфир Уникальное фермерское хозяйство
Развод по-европейски продолжается Развод па-еўрапейску працягваецца 14.01.2018 21:18 / Главный эфир Развод по-европейски продолжается
Рождество в королевском стиле Раство ў каралеўскім стылі Christmas celebrated in royal style 07.01.2018 21:26 / Главный эфир Рождество в королевском стиле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =