Главный эфир
14 Января 2018 21:41
ЧП в Турции
В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus, прилетевший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на середине склона, зависнув над Черным морем. Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы. По некоторым данным у лайнера возникла проблема с торможением на мокрой от дождя полосе.
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