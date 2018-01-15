Четверо наших соотечественников на скамье подсудимых за осквернение места памяти в Польше

14 Января 2018 21:21

И еще об одном событии в Польше. Где на этот раз отличились со знаком минус белорусы. Четверо наших соотечественников оказались на скамье подсудимых за осквернение места памяти. Двоим из них грозят реальные сроки.

В марте прошлого года государственный музей Польши "Аушвиц-Биркенау" был вынужден закрыться на три часа из-за весьма спорной акции дюжины активистов. Извечный вопрос: что такое хорошо и что такое плохо? И где же грань между законом и свободой выражать свое мнение с помощью искусства?

Или, чтобы ее заметить, достаточно обладать здравым смыслом? Комментарий "Главного эфира".

Крупнейший лагерь смерти времен Второй мировой. В Освенциме нацисты уничтожили больше миллиона человек. В основном это были евреи, потому место и считается главным символом холокоста. В списках погибших - практически все европейские нации. Были среди них и белорусы. И вот белорусы снова, уже по своей воле, пожаловали в Освенцим.

Весной прошлого года 12 человек, включая четверых наших соотечественников, разыграли у ворот лагеря перфоманс. Как сами потом признались - антивоенный. Вот его рецепт: раздеться догола, повесить баннер с надписью "Любовь" на вывеску "Труд освобождает" и сковать себя наручниками. А , тобы все точно усвоили, что акция против кровопролития, надо еще и убить ягненка. Следствие установило, что 15 ударов ножом нанес Адам Беляцкий, сын белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который 7 лет назад был осужден за уклонение от уплаты налогов. Простейшая семейная логика: чтобы стать свободным, надо сначала нарушить закон.

Катажина Тучиньска, представитель зоозащитной организации Animals:

"Говоря о мире, как о своей цели, они убивают животное. В нашей стране не может быть такой жестокости."

Мариуш Сломка, прокурор:

Поведение обвиняемого перешло все границы - это и оскорбление, и лишение жизни животного, противоречащее закону. Каждый имеет право на защиту и право на выражение своих убеждений, однако свобода творчества и свобода убеждений не могут противоречить закону.

Своей цели - привлечь внимание - молодые люди, конечно, добились. Да только взгляд приковали не к изначальной проблеме, а к голым фактам нарушения закона, который, оказывается, действует и в продвинутой Европе!

Куда так искренне желают попасть, получить убежище, даже спастись после своей добровольной прогулки на несанкционированную акцию. Добрые демократические институты Старого Света иногда идут навстречу, ведь это продвинутые люди, которые, конечно, принесут пользу обществу. Правда, на деле, успехи таких политгастарбайтеров чаще украшают криминальные сводки.

Полтора года назад в Чехии за убийство на 17 лет был осужден 30-летний белорус. Политический беженец - участник оппозиционного движения.

В Гданьске бывший активист "Моладзі БНФ", уехавший по программе Калиновского, устроил стрельбу в офисе американского информагентства "Томсон Рейтер", где сам же и работал наборщиком текстов. За опытом, наверное, съездил на войну и в итоге был задержан за покушение на убийство.

Еще один активист уже несколько лет в Варшаве ждет политического убежища. Теперь - хотя бы просто убежища. По линии Интерпола разыскивался за изнасилование, в Беларуси - претензии за неуплату налогов.

В общем, все признаки концептуальной болезни политических "курортников". Справедливости ради, в отрыв от родины и здравого смысла уходят не только белорусы. В России есть свой Павленский - художник, который как-то так видит: то в честь дня милиции свое достоинство к Красной площади гвоздем приколачивает, то дверь на Лубянке поджигает. Судили за хулиганство - получил политубежище во Франции. В Париже поджег здание банка - перфоманс не оценили - грозит до десяти лет.

Есть и в Украине мастера своего взгляда на остальной мир. Акция движения Femen за несколько часов до рождественской мессы в Ватикане явно не в копилке имиджевых достижений Киева. А хотели разрешить аборты. Таким ли путем достигаются заявленные цели? Или они просто ширма, за которой что?

Быть вандалом - крушить ли стекла, осквернять ли святыни, или наносить пощечины общественному вкусу только из одной животной тяги к насилию - это значит, выбирать путь варварства. Ни одной цивилизации такое не понравится. А еще как-то не хочется, чтобы в цивилизованном мире и слово "Минск" звучало как эхо возгласа "Тагил" на турецком пляже. Хотя, что здесь взять с "культурно" отдыхающих.