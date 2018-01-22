Ближайшие годы в Беларуси пройдут под знаком спортивных событий

21 Января 2018 21:27

Спортивный календарь ближайших лет обещает быть еще более жарким. В Беларусь собираются мировые звезды в самом зрелищном с точки зрения телевидения виде спорта - биатлоне. На неделе стало известно, что с 18 по 24 февраля следующего года в Раубичах состоится чемпионат Европы. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов доверил нашей стране проведение первенства. Кроме того, через несколько месяцев там же, в Раубичах, сильнейшие стреляющие лыжники со всего континента соберутся вновь - Беларусь примет чемпионат Европы по летнему биатлону.

Очевидно, что такое доверие IBU основывается на безукоризненной организации предыдущих форумов. В международной федерации также осведомлены о желании нашей страны принимать этапы Кубка мира и главный планетарный форум. Кроме того, о готовности принять Суперкубок УЕФА 2020 заявила Белорусская федерация футбола. В качестве арены рассматривается столичный стадион "Динамо". Его реконструкция должна завершиться уже этим летом. Правда, сейчас у Беларуси 8 конкурентов. Окончательное решение УЕФА примет в мае.

Впрочем, ближайшие годы в нашей стране и так пройдут под знаком спортивных событий. В следующем мы принимаем ІІ Европейские игры, а в 2021 - чемпионат мира по хоккею.