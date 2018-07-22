"Белые каски" срочно эвакуировали из Сирии

"Белые каски" в Сирии. Как они ни лезли из кожи вон, создавая фейки с химическими атаками режима Асада, а после позорного провала постановки с химической атакой в Думе этот телепроект и вовсе решили прикрыть. Сначала в СМИ просочилась информация, что "Белые каски" сняли с американского довольствия. А на этой неделе и вовсе стало известно, что их срочно эвакуировали из Сирии.

Решение можно понять. Только представьте масштаб скандала, попадись "Каски" в руки правительственных войск и стань известны имена истинных режиссеров этих шоу.