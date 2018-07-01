Беларусь в ожидании празднования Дня Независимости

Вся страна сейчас в предвкушении Дня Независимости. И это сложно не заметить. У режиссеров, дизайнеров, артистов сейчас очень активная пора. Только в столице больше сотни арт-инсталляций, билбордов, тысяча живых цветочных композиций уже украсили все районы города.

Ко Дню Независимости художники разработали новые праздничные сюжеты. Акцент на природных мотивах - в декоре золотые колосья, васильки, которые обыграют и в театрализованном представлении. Постановка "Мой родны кут" вслед за парадом войск Минского гарнизона даст старт торжествам в самом сердце столицы, у стелы "Минск - город-герой".

В режиме нон-стоп пройдут гулянья во всех районах столицы. У Дворца спорта развернется город мастеров, артисты предложат свои песенные и танцевальные номера, здесь же состоится турнир по силовому экстриму. В парке 900-летия Минска запланирован детский велоквест. У "Чижовка-Арены" - уличные гонки, молодежная дискотека и перформансы. Всего запланировано более трех десятков мероприятий. Кульминацией станет гала-концерт у стелы.

Под занавес, за час до полуночи, в Минске тридцать залпов салюта устремятся в мирное небо. Конечно, яркие залпы в этот день мы увидим над всей страной.