Беларусь отметила самый главный праздник страны - День Независимости

Как бы ни хотелось в новостном стиле удержаться от высоких эпитетов, сделать это довольно трудно…

Да, факты говорят сами за себя. 3 июля 1944 года во время операции "Багратион" сердце нашей страны - Минск - был освобожден от захватчиков. С этого дня мы ведем свой отсчет свободной и независимой жизни. Даже те, кто той Победы не видел, знают и чувствуют: мир - стоит того, чтобы его беречь.

Самый личный, самый масштабный - попросту самый главный праздник страны - 3 июля. Миллионы белорусов у экранов и тысячи воочию наблюдали за парадом военной техники у главного символа независимости - стелы "Минск - город-герой". На торжественном мероприятии, конечно, работали и журналисты Агентства теленовостей, в частности наш коллега Алексей Волков.

Начну с того, что 3 июля - это день, когда я впервые работал в прямом эфире, так что для меня это теперь двойной праздник. Ну а вся страна с замиранием смотрела не только на технику и авиацию.

Сердца мужской половины человечества украла та самая Золушка в мундире. Военнослужащая потеряла туфельку во время шествия женской колонны, однако не растерялась и дочеканила до конца. Это в хорошем смысле взбудоражило общество: люди хвалили девушку за героизм, предлагали представить к награде, более того, история обросла легендами: мужчины утверждают, что находили и одну, и две, и даже три туфельки возле трибуны - вот такой пересказ знаменитой сказки получился. При этом сама девушка скромно от интервью отказывается. Впрочем, 3 июля запомнился не только этим.

Раз, два, три, четыре - вопреки общему мнению именно такие мысли одолевают любого солдата из роты почетного караула во время выступления на параде - без исключений. Каждое движение, точка и вздох - тщательно отрепетированный маневр. Пять месяцев по восемь часов в день - распорядок дня и Максима Корчуганова. 19 лет он встречал праздник по ту сторону трибун, а в начале третьего десятка жизненного пути сказал: "Служу Отечеству!". Папина гордость, мамина радость, военнослужащий был в числе первых в коробке РПК.

Такие упражнения для РПК - огромный и важный пласт службы - после парада никто ружье на стенку не повесит. А плац-концерт 3 июля своеобразный отчет - они свое дело знают.

Впрочем, не будем забегать вперед. Как и любой театр начинается с вешалки, так и праздник независимости - с воспоминаний о тех, кто прошел войну для нас, белорусов, которые знают про освобождение Минска по фильмам, учебникам и рассказам старшего поколения. Поколения, которое, к сожалению, год за годом растворяется в песках времени, но не памяти.

3 июля - настоящее торжество. Все остальное можно исправить при помощи зонта. Так и случилось, белорусы на трибунах в прямом смысле стали ближе, приглашая друг друга под навес или тот же зонтик. А за водное сопровождение отвечало море эмоций - спасибо празднику.

Конечно, такой умиротворенный и добрый пейзаж из улыбок людей - одно из главных достижений независимой Беларуси. Страны, которая стала дипломатическим евангелистом для многих вооруженных конфликтов. Мир легко потерять, а восстановить еще труднее. Экономика, политика - все это меркнет перед вопросами глобальной безопасности, об этом Президент во вступительной речи.

За торжественной речью в легендарном танке Т-34 следил и Дмитрий Стефанович. Военнослужащий второй раз открывает парад военной техники. Позади - целая колонна - большая ответственность перед сослуживцами, и куда большая перед родней. Дедушка сапером дошел до Берлина, а после и до дома - в целости и сохранности. И, тем не менее, взять вверх эмоциям над собой - непозволительная роскошь для военного.

К традиционным гостям из России добавилась Народно-освободительная армия Китая - их дисциплине можно позавидовать. Уже упомянутый "женский полк" и "военные дебютанты": "Богомол", "Шершень" - около пяти тысяч человек и две с половиной сотни единиц техники.

Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества - "Багратион" - за 44 год вернула белые цвета нашей стране. А заодно и всей Европе. Победа в Минске импульсом разлилась по другим государствам невидимой весточкой "В этой войне мы победим!". Поэтому большое количество дипломатов на трибунах - дань уважения народу-освободителю.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: "Ваш День Независимости - это и наш день. Очень символично, потому что 3 июля связан с очень героической, но в тоже время трагической страницей в истории белорусского народа. Мы разделяем со всеми чувствами ваш день. И желаем братскому белорусскому народу только одного: стабильности, процветания и больших успехов".

Люди нелегкой службы и люди железной дружбы. Рожденные летать - асы неба. Авиация всегда приковывала к себе особое внимание на параде. В этом году тем более – полетят, не полетят - перешептывались трибуны, ведь погода не самая удачная. Полетели и подарили зрителям яркие воспоминания, а социальным сетям тысячи видеороликов и фотографий.

Воздушный меч Отчизны уже долгие годы находится в ножнах. Оттого снаряды который парад заменены на дым в цвета флага и фейерверк. В торжественном эшелоне покорителей мирного неба - командир Дмитрий Цалко. Для него это уже седьмой парад. А 116-я штурмовая авиабаза - самый многочисленный представитель в эшелоне - около 15 железных птиц. Волноваться военным нельзя, но тот момент, когда ты летишь над городом и видишь, сколько пришло посмотреть людей на твои пируэты, бесценен.

География праздника поистине обширна. Ведь на карте Беларуси найдется немало точек, также освобожденных от коричневого солнца фашизма: Брестская крепость - там открыли молодежный центр с интерактивной площадкой.

Вечный огонь Витебска, где обелиск памяти - тысячи возложили цветы. И Буйничское поле - эхо сложной Победы, заточенное в барельефы мемориала вместе с именами павших героев.

Гала-концерт "Беларусь - адзіная радзіма" как бы снова отсылает к началу дня - праздничному параду. То же место, те же зонтики - та же близость народа в ненастье. И хочется верить, что так будет всегда: дождь - единственный возмутитель белорусского неба.