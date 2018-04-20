22 Апреля 2018 21:15

О торговле, где рост цифр всегда на пользу. Причем, сразу нескольким странам. Беларусь и Молдова на неделе укрепляли взаимодействие в разных сферах.

В среду с официальным визитом в Кишинев направился наш Президент. Лидеры двух государств в последнее время встречаются регулярно – виделись четырежды только в прошлом году, в том числе в рамках саммитов, при этом Игорь Додон не скрывает: стремится сделать свою страну похожей на Беларусь. И слышать такое, конечно, приятно.

Когда политики, что называется, понимают друг друга с полуслова, для журналистов такие переговоры освещать легко и приятно. Судите сами. Помимо протокольных мероприятий, президенты успели поработать в поле, спуститься в винные погреба, подышать свежим воздухом в загородной резиденции и даже после официальных переговоров в общении с прессой много шутили и были в отличном расположении духа.

Акцент в работе – на экономической составляющей. Основная задача – активно наращивать торговлю. В качестве ориентира – цифра в 400 млн долларов. В прошлом году наторговали на 220.

В этом должны помочь и совместные предприятия. Тракторы и троллейбусы в Молдове мы уже собираем, и собираем успешно, уже в этом году в планах наладить сборку автобусов. К слову, о технике: белорусская сторона безвозмездно передаст Молдове несколько грузовиков МАЗ и пять тракторов. И это тоже важный штрих в отношениях.

Ну и еще об акцентах в работе – разумеется, это сельское хозяйство. Ключевая отрасль – виноделие – ведь даже на карте Молдова напоминает гроздь винограда – и здесь важна хорошая техника. Впрочем, Беларусь поможет в создании и других аграрных проектов. Опыт-то накоплен немалый.

Молдова хоть и кажется чем-то далеким, но ведь это всего тысяча километров на юг от Минска. А Глава белорусского государства в Молдове – один из самых популярных зарубежных политиков. Об итогах двухдневных переговоров "Главный эфир" спросил у молдавского лидера. Ольга Макей пообщалась с Игорем Додоном и все эти дни наблюдала, в том числе, за закулисьем официальных встреч.

Это центр Кишинева. Резиденция Президента Молдовы. Именно здесь Игорь Додон встречал Александра Лукашенко. Территория компактная, прямо напротив жилая пятиэтажка. Говорят, с одними из самых дорогих квартир в столице – еще бы, ведь прямо из окна можно увидеть известных политиков и руководителей государств.

Впрочем, сам Игорь Додон работает в здании напротив, а в "президентуре" проводит переговоры и встречи. Вот и интервью нашей съемочной группе даст в стенах, которые слышали, что осталось за кадром официальной хроники.

Найти время в графике Президента Молдовы в эти дни было и вправду непросто. Вот, с Александром Лукашенко на официальных переговорах, позже - экскурсия по домашней резиденции, а эти кадры займут центральные полосы всех местных газет. Встреча политиков в поле стала самым цитируемым событием в СМИ. Продавец киоска помогает с переводом.

Учился "хозяйственности" Игорь Додон еще в аграрном университете. Но вот за рулем трактора не сидел лет 6, пришлось вспоминать. Да и кто лучше Президента Беларуси покажет, как управлять железным "Беларусом". Мастер-класс для общего дела: семена, выращенные на этом поле, передадут нашим аграриям.

Трактор "Беларус" – главный помощник в молдавском поле. Есть в каждом хозяйстве. Даже для виноградников в Кишиневе собирают специальные, узкие, чтобы не задевать лозу. И, несмотря на строгие дорожные знаки, тракторы даже в центре Кишинева. Помогают в благоустройстве столицы. Кстати, новую технику пять тракторов и два грузовика, которые Молдова получила в виде помощи от Беларуси, уже в ближайшие дни отправят новым хозяевам.

Гагаузия – аграрный регион на юге Молдовы, объединяет 32 населенных пункта. Экономику процентов на 70 формирует сельское хозяйство. Поэтому не удивительно, что сборку тракторов открыли именно здесь. Ведь для фермера важен и сервис, а он всегда под боком. В случае чего – отремонтировать приедут сразу в поле. Предприятие появилось в 2017 году, за это время собрали 60 тракторов, а контракт на поставку еще 70 машинокомплектов на этой неделе подписали на бизнес-форуме.

Промышленность, сельское хозяйство, медицина, образование. Кишинев готов сотрудничать с Минском во всех сферах. Да и опыт построения государства, не имеющего важного для торговли выхода к морю или ключевых в геополитике углеводородных недр, в современных условиях оказывается самым ценным ресурсом.

Дороги для Молдовы – больной вопрос. По качеству магистралей в мировой рейтинге республика попала едва ли не на последнее место, но задерживаться там не собирается. В стране стартует масштабная программа по модернизации, объявлен тендер. Участвуют и белорусские специалисты.

Кстати, по дорогам Кишинева местные жители перемещаются на белорусских троллейбусах. Пассажиры объясняют: бело-синие машины здесь ценят за комфорт, поэтому, если не спешат, старые советские или венгерские на остановках пропускают. Премьер-министр Павел Филип совместную технику приведет в пример двустороннего сотрудничества.

За последние 5 лет на этом предприятии в Кишиневе произвели 120 таких машин. А на маршрут в аэропорт вывели и беспроводной троллейбус на автономном ходу. Техника экономична и экологична, поэтому на нее и делают ставку в будущем.

Ресурсы пригодятся в самое ближайшее время. В планах - совместно собирать еще и автобусы. Кишиневу нужно минимум 300 штук. Такое производство – это еще и ценные для Молдовы рабочие места. А кадры можно готовить и в Беларуси.

Белорусский опыт совсем скоро пригодится и в селе Максимовка, где собираются создать современное молочное производство. С полным циклом – от заготовки кормов до молока на прилавках. Кстати, белорусская молочка – во всех крупных магазинах Молдовы на самом видном месте – на уровне глаз покупателя.

Беларусь поможет Молдове и с лекарствами, в некоторых больницах медикаментов попросту не хватает. Договорились начать с оптовых поставок, а в перспективе Молдова планирует построить в Беларуси совместное фармацевтическое предприятие. Впрочем, развития сотрудничества с Беларусью ждут и местные жители.

Александр Лукашенко в Молдове – один из самых популярных зарубежных политиков. Это подтверждают рейтинги. На чем основываются - мы спросили у главного социолога страны.

Виктор Мокану, председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы:

"Когда проводим исследования и спрашиваем, какие политики вам импонируют больше всего, они говорят, что когда-то побывали в Беларуси или проездом, или работали, и говорят, что в Беларуси порядок. Почему говорят, что Лукашенко хорош собой, потому что есть человек, который наводит порядок".

В молдавской же политической элите пока раскол. Премьер смотрит на запад, президент - на восток. Сойдутся ли взгляды в одной точке, покажут парламентские выборы, которые осенью впервые пройдут по смешанной системе: половина депутатов определится по партийным спискам, другая – по одномандатным округам.

Дом правительства, где работает премьер Молдовы, и резиденцию президента разделяют буквально 500 метров. Это минут 5 ходьбы через сквер. Но в политике Павла Филипа и Игоря Додона разделяет гораздо большее – это взгляды на политический курс страны. Впрочем, и среди жителей мнения, какой внешний вектор выбрать для государства, разделились.

Вот данные свежего исследования. Социологи спросили: какой политический курс местные жители выбрали бы в случае референдума? Более 40% поддержали бы вступление в ЕАЭС, более 35 хотят присоединиться к Евросоюзу. Остальные либо не определились, либо против обоих объединений. Но, несмотря на то, что общество здесь почти пополам разделилось на евроскептиков и еврооптимистов, и те, и другие все же реалисты в вопросе пользы сотрудничества с Беларусью.

Впрочем, тем, кто сегодня пытается разделить Молдову на приверженцев западной или восточной интеграции, а тем более повлиять на выбор вектора извне, белорусский лидер посоветовал не мешать. Суверенное государство вправе само определять, с какими странами сотрудничать. Причем "суверенное" – ключевое слово. Какими бы ни были политические взгляды, главное для государства – это независимость, об этом Александр Лукашенко сказал уже на своей родине.

"Молдова - это самодостаточное, самостоятельное государство. Пусть небольшое, но с прекрасным великим народом. Поэтому все там заточены на то, чтобы эта страна была суверенной и независимой. Это - главное. Все они промолдавские. Не пророссийские, не прорумынские, не проамериканские. Но они хотят, чтобы у них были хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, Беларусью, Украиной и так далее. Главное, чтобы мы, поняв эту ситуацию, не стали у них требовать: если вы хотите к нам, уходите из Европы, - сказал Александр Лукашенко. - Это как Беларусь или Молдова могут уйти из Европы, если Господь нас там поселил? Мы не должны им таких условий ставить".

Ближайшую встречу президенты двух стран наметили на осень, когда в родном селе Игоря Додона поспеет виноград: обещал поделиться собственным рецептом вина. Традиции виноделия в Молдове хранят. Павел Филип провел для белорусского лидера экскурсию по Шато Мими, где в замке с вековой историей занимаются производством ценного напитка. Белорусская делегация из Кишинева улетела с портфелем контрактов на 20 миллионов долларов. Но это только начало. Правительствам предстоит реализовывать договоренности. Кстати, межправкомиссия сверяет часы дважды в год, ближайшая встреча уже в июне. А позитивный настрой подтверждают эти кадры, которые должны были остаться "за кадром" официальной хроники.