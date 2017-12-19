Ансамбль танца им. И. Моисеева дал концерт в Минске

17 Декабря 2017 21:41

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на этой неделе дал концерт в Минске.

Его создатель сумел соединить фольклорное и сценическое искусство. И что удивительно, на протяжении всей своей 80-летней истории ансамбль не обходится без постановок с белорусским колоритом - это танцы "Юрочка", "Бульба" и "Крыжачок". Коллектив не имеет себе равных в этом виде хореографии и сегодня.

Андрей Козлов на гастролях артистов в Минске провел весь день максимально близко со знаменитым ансамблем, чтобы понять секрет его успеха.

Событие, предваряющее главное футбольное в будущем году. Жеребьевка элитной групповой стадии чемпионата мира, который, как известно, пройдет летом 2018. На сцене перед тем, как Марадона, Каннаваро и другие звезды футбола будут расставлять команды по группам, легендарный ансамбль имени Игоря Моисеева. Артисты труппы исполняют свой хит: русский танец "Лето", намекая всем зрителям, в какое время года состоится мундиаль - именно так с испанского переводится футбольный чемпионат мира.

Коллектив сразу после футбольной жеребьевки отправляется на гастроли по городам России. Ближайший пункт - Рязань. Однако следующий в Беларуси - Минск. После этого только за одну неделю Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград. Но сначала именно белорусская столица - в Минске артисты знаменитой труппы не выступали с 2012 года.

Походка, выворотный шаг, осанка. Танцовщиков со стороны можно узнать по многим, только им присущим, особенностям. За несколько минут до репетиции ко Дворцу Республики прибывает сначала один автобус, затем следующий - состав коллектива довольно большой. Артисты, только утром приехавшие в Минск, готовятся к репетиции продолжительностью более трех часов. Среди солистов коллектива Евгений Масалков. Это как раз он. Беларусь для него не чужая. Но об этом несколько позже.

Имя Игоря Моисеева для народно-сценического танца - ключевое. Он первым в 30-е годы прошлого столетия создал коллектив, который пропагандирует народные танцы мира. Хореограф объединил фольклорное искусство со сценическим, отсюда появился мировой бренд.

Репетиция начинается точно вовремя. На сцене Дворца Республики фактически вся труппа коллектива - русский танец "Лето", который громко прозвучал на футбольной жеребьевке, требует большого количества танцовщиков. Сама же репетиция проходит, как говорят артисты балета, в полную ногу. То есть если кому-то повезло попасть на подготовку ансамбля к концерту, то, по сути, можно стать зрителем полноценного выступления. Разве что с небольшими техническими паузами.

За кулисами уже появился внушительный гардероб, ведь каждый номер требует не только соответствующего музыкального оформления, но и ярких костюмов. На сцене в эти минуты как раз и проходит репетиция танца на тему белорусского фольклора.

Кроме "Юрочки" в репертуаре коллектива есть танец "Бульба", однако на этот раз в Минске его не покажут. И танец "Крыжачок" - история этой постановки в ансамбле знаковая.

На часах уже 17, а артисты знаменитой на весь мир труппы имени Игоря Моисеева готовятся к концерту уже около двух часов. И будут репетировать вплоть до его начала. У нас есть возможность попасть на сцену не только через служебный вход, но и показать вам закулисье.

Танец "Яблочко" - еще один хит коллектива. Его, конечно, тоже привезли в Минск. В солистах Евгений Масалков, о котором мы упомянули в начале сюжета. Он родился в России, однако детство провел в родной для его родителей Беларуси. Но белорусские танцы, так случилось, Евгений не исполняет. Говорит, рост слишком высокий.

"Ночь на лысой горе" по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя займет все второе отделение концерта. Одноактный балет, который поставлен в жанре народно-сценического танца. Уникальное произведение, как, в общем-то, и вся история коллектива, который в 30-е годы прошлого столетия в Москве создал Игорь Моисеев.

Последние мгновения перед концертом. Сцена пустая, зрительный зал абсолютно пуст, но через 15 минут поменяется абсолютно все.

Выступление в течение двух часов, оглушительные овации - и коллектив сразу же после концерта отправляется в Москву. Дальше, как мы уже говорили, у ансамбля плотный тур по городам России. Неужели в Минск они вновь приедут спустя пять лет? Ни в коем случае, говорит художественный руководитель.