И сразу о мировом градусе аграрной риторики. Для большинства стран такое лето уж точно не в радость. Аномальная жара накрыла все Северное полушарие. Накануне столбики термометров на юге Европы местами поднимались до плюс 50-ти. За 30 было в Финляндии, странах Скандинавии. Плюсовая температура фиксировалась даже вблизи Северного полюса. Сухая погода привела к масштабным лесным пожарам. Огромные площади охвачены огнем в американской Калифорнии, на Пиренеях, в Швеции.

Засуха ударила и по сельскому хозяйству. В Германии, а это второй экспортер зерновых в ЕС, прогнозируется потеря трети урожая. В Польше - пятой части. В Литве и Украине - порядка 12-13 %. По другим культурам статистика не менее ужасающая. Еврокомиссия обещает увеличить дотации отрасли еще на 20 %.

А вот в Азии ситуация усугубляется еще и падежом скота из-за жары и нехватки кормов. Цены на пшеницу на этом фоне взлетели на 30 % по сравнению с прошлым годом. Сейчас тонна зерна на бирже в районе 220 евро. Это максимум последних трех лет.