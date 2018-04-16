Александр Лукашенко посетил Белтелерадиокомпанию

15 Апреля 2018 21:05

Сначала будет слово, и слово будет "война" … информационная. Об этом пророчески заявил Президент Беларуси, посещая Белтелерадиокомпанию и беседуя с журналистами в абсолютно открытом формате телестудии. По точной метафоре лидера - слово сегодня страшнее ядерного оружия. Никакого паритета, женевских конвенций и полноценной защиты. Благо в этот раз мир устоял. Впрочем, не только об этом шла речь на встрече с Президентом – встрече важной и крайне интересной.

Подробности у Андрея Кривошеева. Чтобы стать бэтэшником, мало окончить журфак, мало писать, снимать или монтировать, мало просто работать на Макаенка 9. Телецентр как живой и круглосуточно кипящий медиаорганизм затягивает. Работа на грани нервного срыва, внезапные командировки, прямые эфиры... Вся жизнь Беларуси и планеты за 60 лет прошла через наши монтажные пульты. Бешеный ритм, но бешеная ностальгия любого, кто хоть раз соприкоснулся с магией телевидения.

Президента на Макаенка, 9 тоже отчасти считают бэтэшником, своим, потому что главный ньюсмейкер. Потому что каждый этап нашего развития за последние два десятилетия связан с его решениями. С начала 1990-х не поделили и не продали олигархам. Затем - новые студии, камеры и линейка телеканалов. Позже создание коллег-конкурентов: ОНТ и СТВ, а это динамика и стимул остаться Первым национальным.

Прошлый визит 14 лет назад - столько эфиров утекло. Вот они на фотовыставке в фойе. За каждым снимком целая эпоха. Поэтому просто сказать, что Президента ждали, - значит, ничего не сказать.

Конечно, не сдержались. Конечно, с порога с гордостью показали главную новацию - звенящую качеством HD картинку. За внешней простотой полное техническое переоснащение пяти каналов. Такого в мире и в столь короткий срок не делал никото!

14 лет назад шли тем же маршрутом. Но с тех времен остались только стены и супермастера телецеха. Начинка сменилась трижды. Президенту показывают монтажные аппаратные. Тогда были громоздкие кассеты БТКМ (мы их называли "лапти"). Сегодня компактные флешки. Готовый сюжет с пульта улетает за минуты - полтора десятилетия назад только вручную и только в реальном времени.

А это главная "рабочая лошадка" - новостная студия "300". Именно отсюда 20 лет назад первый президентский телемост Минск - Москва. Программа "Здесь и сейчас". С ведущим спорят о приватизации, демократии и союзном договоре с Россией.

20 лет прошло. И те слова сегодня звучат пророчески. Как и главное требование - не копируйте чужое, сделайте свое качественное телевидение. Делаем, стараемся.

А это "шестисотка". Самая большая студия на Макаенка. Сегодня работает в открытом президентском формате. И это не метафора - формат откровенного диалога предложил именно Александр Лукашенко. 14 лет назад. Сегодня лидер признается: огромная ностальгия, и без этих телесезонов во многом не было бы суверенитета. И слово сегодня - это оружие мощнее ядерного.

Дальше откровенный диалог с журналистами. Президент намеренно больше слушает, чем говорит. Это же не пресс-конференция, а серьезный разговор о нашем национальном информационном пространстве.

Мы в ходе диалога решали свои проблемы как то: нежелание чиновников давать оперативный комментарий, дефицит молодых журналистов и новых студий, поправки в закон о СМИ, которые не позволят воровать у нас контент и уравняют нас в правах, обязанностях и ответственности с "коллегами" из Глобальной паутины - блогерами и прочими графоманами.

Более четырех часов говорили о своем, наболевшем. Эгоистично? Возможно. Но мы ведь не для себя работаем. Доступный для прессы чиновник - это оперативно решенные проблемы людей. Меньше анонимов и преступлений в Сети - это удержанные от наркомании, педофилии и экстремизма дети и близкие. Закон, равный для всех журналистов, - значит меньше фейков, провокаций и нарушений гражданских прав. Именно такова логика Президента. И именно таков итог нашего диалога.

Отличие наших медиа в сторону конструктива и спокойной взвешенной позиции сегодня отмечают многие политики и эксперты. СМИ – они, как зеркало с эффектом внушения. Дерутся в телевизоре - жди потасовок на улицах. Развязали войну в прессе - готовь арсенал для повседневного выживания.

На прощание Президент признается: камень с души снял - давно не был, давно так открыто и глубоко не говорил с журналистами о нашем ремесле и призвании. Если откровенно - камень сняли и мы. Потому что теперь чиновник не откажется от комментария. Потому что уже пошло движение в кузницах новых поколений журналистов. Потому что уверены: равные права и ответственность в обновленном законе о СМИ всем журналистам и авторам гарантированы.

Наконец, потому, что еще через 15 лет, возможно, не нам, а тем, кто сегодня садится за первую в жизни статью или сюжет, будет не стыдно поднять эти уже ставшие архивом кадры.