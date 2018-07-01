А. Лукашенко: "Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас"

В Минске с размахом прошел республиканский бал.

Это настоящий праздник свободы. Ведь в прошлом - волнение, зачетки, конспекты, выпускные экзамены. Приглашения на праздник в этом году получили почти 300 отличников, победителей олимпиад, лауреатов конкурсов.

В столицу съехались молодые специалисты из всей страны. Это уже дипломированные врачи, юристы, журналисты, учителя. Ежегодно таких достойных ребят напутствует Глава государства. Разговор с Президентом получился о правильном выборе, ответственности, решениях взрослой жизни, обязывающих просчитывать все возможные последствия. А вот достижения амбициозных целей и карьерного взлета этих молодых людей Глава государства, безусловно, ждет на родной земле.

Также Александр Лукашенко вручил благодарности лучшим выпускникам. В числе награжденных и представители профессорско-преподавательского состава. Это те люди, благодаря усилиям которых отечественная школа развивается и выпускает по-настоящему высококлассных специалистов.