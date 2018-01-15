А.Лукашенко: Своей активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия

14 Января 2018 21:32

Теперь к событиям, которые уже стали доброй традицией в рождественские праздники. Уже два десятка лет в начале января принято вручать награды за творчество и духовность. Беларусь богата талантами тех, кто каждый день делает свой вклад в развитие нации.

Во Дворце Республики состоялась церемония вручения премий "За духовное возрождение". По итогам 2017 года, среди ее лауреатов Белорусский союз женщин. Также коллектив Национальной библиотеки за работу по факсимильному воссозданию книжного наследия Франциска Скорины.

Удостоена премии команда РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. В центре ежедневно проводят до сотни операций – для пациентов это возможность начать новую жизнь.

Среди лауреатов также - протоиерей Виктор Перегудов за социальную помощь детям с ограниченными возможностями и Муфтий Абу-Бекир Шабанович. У нас мирно уживаются люди разных конфессий. Именно в культуре, искусстве, религии хранится тот самый "духовный код" страны.

Говоря о главных героях церемонии, Александр Лукашенко подчеркнул, что они делают мир лучше и светлее. Своей активной деятельностью создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия. Специальной премией президента отмечены, например, коллективы Белорусской академии музыки, "Минск-концерта" и издательского центра "Марка" Белпочты.

Среди обладателей специальной премии и авторский коллектив Агентства теленовостей! Это Александр Атрашевский, Антонина Станкевич и Руслан Турков. Проект "Дело жизни" – это 12 серий об успехе и достижениях, которые должны заметить все.

Творческая команда Агентства теленовостей смогла рассказать о самых интересных разработках ученых, инженеров, медиков, которые были номинированы на Госпремию, просто и понятно. Руководствовались одной идеей страна должна знать своих героев. Наш коллега известный комментатор Владимир Новицкий тоже покорил вершину – он стал обладателем специальной премии "Белорусский спортивный Олимп".