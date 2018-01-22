А. Лукашенко: "Беларусь открыта для партнеров и дельных предложений о сотрудничестве"

21 Января 2018 21:09

Об этом на неделе Президент Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения верительных грамот, а также во время доклада главы МИД Владимира Макея. Так, в разных частях света сегодня знают о Беларуси как о стране, которая открыта для партнеров и дельных предложений о сотрудничестве, заявил белорусский лидер, принимая верительные грамоты 12-ти новых послов. Эта церемония традиционна - еще и повод обсудить, как развиваются двусторонние отношения.

Среди посланников - представители постсоветских республик - Грузии, Таджикистана и Казахстана. С ними нацелены на углубление кооперации. От Европейского региона верительные грамоты вручили послы Мальты, Хорватии и Исландии. В этом направлении спектр сотрудничества тоже становится все шире: от контактов на уровне туризма и бизнеса до качественного развития товарооборота.

Свои полномочия подтвердили и делегаты от партнеров по дальней дуге белорусского экспорта: Камбоджа, Малайзия, Египет, Нигерия, Колумбия и Куба. Контакты с этими странами налажены, но всегда есть точки для дополнительного роста. Какие возможности у официального Минска и Гаваны, например, обсудят во время предстоящего визита белорусского Президента в эту страну.

Беларусь сегодня поддерживает торговые отношения более чем с 190 государствами мира. Важнейшие экспортные позиции - нефть и продукты нефтепереработки, минеральные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция. Как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, продажи за рубеж увеличились по всем направлениям. В целом почти на четверть за неполный 2017-й.

Это при том, что белорусский МИД прошел через "сито" оптимизации. Центральный аппарат сокращен на треть. Будут закрыты генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане. С другой стороны, прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. Задачу по диверсификации экспорта никто не отменял.