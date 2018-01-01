3-й гуманитарный конвой из Беларуси на сирийскую землю. Как это было?

31 Декабря 2017 21:34

3-й гуманитарный конвой из Беларуси на сирийскую землю прибыл 18 ноября. Решение об организации очередной народной помощи принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. На этот раз в Сирию было доставлено 25 тонн товаров первой необходимости: одежда, обувь и продукты питания. Большая часть подарков предназначена для детей.

Груз был сформирован с пожеланиями сирийской стороны. Например, представители Дома офицеров Латакии просили одеть и обуть детишек, что находятся у них на попечении. Просьба выполнена, все ребята получили обновки от белорусских производителей.

В этом же центре мы встретили девочку, которая хорошо знакома многим белорусам.

Этим летом 10-летняя Рима Салим приехала на отдых в Беларусь вместе с другими детьми из Сирии. Вот только со своими друзьями она домой не вернулась. Помешала серьезная болезнь, которую белорусские врачи обнаружили у малышки. Опухоль в брюшной полости. Требовалась срочная операция. Ее успешно провели белорусские врачи.

Позже мы зададим ей вопрос: хотела ли бы она еще раз посетить Беларусь, и увидим в ответ кивание, которое заменяет 1000 слов.

Таких, как она, в Сирии миллионы, но благодаря Беларуси в жизни этой девочки появилась надежда. Надежда на мир и добрых людей, которые всегда готовы прийти на помощь.

Не так давно госпожа Рима аль-Кадери с официальным визитом посещала Беларусь. Поэтому министр прекрасно знает, что наша страна всегда готова прийти на помощь мирным сирийцам. И речь не только о гуманитарной помощи. Отдельную благодарность министр выразила за то внимание, которое Беларусь уделяет сирийским детям.

И это не просто слова. С визитом нашу страну уже посетили 80 сирийских детей. Ребята отдыхали в белорусских санаториях, ездили на экскурсии и даже встретились с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда Глава государства пообещал, что визиты сирийских детей в Беларусь станут хорошей традицией. Очередная поездка ребят из Сирии к нам в страну уже запланирована на февраль. Планируется, что зимой в Синеокую приедут 200 детей, еще 300 весной. Это самое малое, что наша страна может сделать для этих детей. Ведь чужих детей не бывает.

Это прекрасно подтверждает и ежегодная акция "Наши дети". В Беларуси уже стало хорошей традицией, когда в канун Нового года ребят из детских домов по всей стране поздравляют руководители организаций и ведомств. Но, несмотря на это, атмосфера на таких утренниках по-настоящему семейная. Каждый гость искренне желает сделать праздничные дни для этих ребят веселее. Например, в этом году Госкомвоенпром стал официальным представителем Деда Мороза. Воспитанники социально-педагогического центра писали письма волшебнику со своими самыми заветными желаниями.

Эта девочка мечтала о кукле Барби, ее письмо дошло до Деда Мороза, и через своих представителей он передал малышке ее новогодний подарок. За две недели в стране прошли десятки аналогичных акций "Наши дети". И на каждом утреннике взрослые старались удивить ребят: кто-то водил хороводы и пел песни, кто-то передавал подарки от Деда Мороза, а кто-то и сам перевоплощался в новогоднего волшебника. Меценаты - политики, чиновники, коммерсанты – люди, которым не нужен новогодний пиар. В кадре, говоря публично о доброте, они надеются, что и за кадром их миссию продолжат. Те, кто пожелал остаться неназваным, но подарил добрые эмоции и впечатления. Очередной повод для радости ребятам в доме, пусть и втором, но в котором они чувствуют себя полноправными хозяевами. И, безусловно, веру. Ведь жизнь продолжается. И в ней всегда есть место чуду.

А это - кульминация марафона добрых дел. Новогодняя елка у Президента. Во Дворце Республики собрались дети из всей страны. Для многих это первый утренник у главной елки страны, поэтому и эмоции самые искренние. И так уже много лет. Каждый год в канун самого волшебного праздника Президент находит время поздравить маленьких белорусов с наступающим Новым годом. Эта добрая традиция позволяет привлечь внимание к проблемам детства и оказать поддержку тем, кто нуждается в особой заботе. В Минск съехались более 2 тысяч детей из всей страны. Это отличники учебы, победители олимпиад, те, кто воспитываются в многодетных семьях, а также те, кто по разным причинам остался без родителей.

Не остались без внимания и ребята постарше. Во Дворце Независимости прошел настоящий новогодний бал, в котором приняли участие 250 школьников и студентов. Ребята увидели не только потрясающее шоу, но и лично встретились с Президентом.

Уделить внимание каждому ребенку и сделать его жизнь лучше – это стало уже доброй традицией, о которой у нас в стране знает каждый. И пусть такие искренние детские улыбки радуют нас не только на новогодних утренних, но и круглый год. И так должно быть везде, ведь абсолютно все дети одинаково заслуживают счастья, радости и мирного неба.