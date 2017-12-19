20 декабря КГБ Беларуси отметит 100-летний юбилей

17 Декабря 2017 21:34

Сотрудников и ветеранов КГБ перед их профессиональным праздником поздравил Глава государства. Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание. Среди гостей – члены делегаций более чем из 20 стран. Поскольку в современном мире предотвратить глобальные угрозы возможно только сообща, Комитет госбезопасности развивает сотрудничество со спецслужбами десятков государств.

В том числе и с помощью наших специалистов удалось предотвратить ряд попыток совершения терактов в России и некоторых европейских странах. На исторических ценностях, профессионализме, слаженности работы государства и спецслужб сделал акцент Глава государства.

Комитет госбезопасности Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны - на этом также заострил внимание Президент. Благодаря и специалистам КГБ Беларусь обрела подлинную независимость и теперь способна самостоятельно решать свою судьбу и вести многовекторную внешнюю политику.