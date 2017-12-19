Главная>>Главный эфир>>20 декабря КГБ Беларуси отметит 100-летний юбилей
Главный эфир
RSS
20 декабря КГБ Беларуси отметит 100-летний юбилей
Скачать Поделиться

17 Декабря 2017 21:34

20 декабря КГБ Беларуси отметит 100-летний юбилей

Сотрудников и ветеранов КГБ перед их профессиональным праздником поздравил Глава государства. Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание. Среди гостей – члены делегаций более чем из 20 стран. Поскольку в современном мире предотвратить глобальные угрозы возможно только сообща, Комитет госбезопасности развивает сотрудничество со спецслужбами десятков государств.

В том числе и с помощью наших специалистов удалось предотвратить ряд попыток совершения терактов в России и некоторых европейских странах. На исторических ценностях, профессионализме, слаженности работы государства и спецслужб сделал акцент Глава государства.

Комитет госбезопасности Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны - на этом также заострил внимание Президент. Благодаря и специалистам КГБ Беларусь обрела подлинную независимость и теперь способна самостоятельно решать свою судьбу и вести многовекторную внешнюю политику. 

  

Другие новости

Почему пустеет музей в Лошице? Чаму пусцее музей у Лошыцы? Chairman of Board of OAO Belarusbank Viktor Ananich gives interview 17.12.2017 21:29 / Главный эфир Почему пустеет музей в Лошице?
Беларусь снова на пьедестале Беларусь зноў на п'едэстале Irina Krivko claims silver in Annecy, France 17.12.2017 21:01 / Главный эфир Беларусь снова на пьедестале

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =