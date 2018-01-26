1 февраля после "Панорамы" фильм "Непобежденный. Виталий Щербо"

28 Января 2018 21:30

История Виталия Щербо в очередной раз доказывает, что просто так звание великого спортсмена не дается, и чтобы чего-то достичь, надо пройти множество испытаний. В прошлом году Щербо отпраздновал 25-летие своего легендарного выступления на Олимпийских играх в Барселоне, когда сумел завоевать 6 золотых медалей! Но такой юбилей омрачил скандал - украинская гимнастка Татьяна Гуцу спустя 27 лет обвинила спортсмена в изнасиловании. И это все на фоне разгоревшегося в США движения metoo, когда известные актрисы Голливуда одна за одной стали обвинять продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Причем эта волна стала больше походить на дань моде. Что же касается Щербо, то до сих пор известный гимнаст не давал никаких комментариев по поводу обвинения в его сторону, но для телеканала "Беларусь 1" Виталий Венедиктович сделал исключение. Итак, 1 февраля сразу после "Панорамы" фильм "Непобежденный. Виталий Щербо".