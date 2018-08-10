Жатва -2018. Белорусским аграриям осталось убрать всего четверть площадей

10 Августа 2018

Жатва -2018 проходит вдвое быстрее прошлогодней. Белорусским аграриям осталось убрать всего четверть площадей.

На сегодня вес каравая 4 млн 312 тысяч тонн зерна. Самый высокий намолот у столичного региона - миллион 136 тысяч тонн. Самая быстрая - Брестская область - массовую уборку практически завершила. На ее счету 895 тысяч тонн хлеба. Гродненский регион традиционно лучший по урожайности - в среднем с гектара здесь собирают 29,4 центнера. Витебской и Могилевской областям пока удалось преодолеть планку в полмиллиона тонн.

Теги:

#Уборочная 2018

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