Затраты в ЖКХ должны ежегодно снижаться на 5 %, а качество услуг непременно расти

4 Января 2018 21:09

Это позволит плавно перейти на полное возмещение населением стоимости жилищно-коммунальных услуг, избежав резкого роста тарифов.

Такой подход закреплен концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. В Беларуси комплексная стратегия для коммунальщиков на долгосрочную перспективу разработана впервые. Документ затрагивает все сферы ЖКХ - от тарифной политики до обращения с отходами. И предусматривает, к примеру, разработку четкого временного регламента работ для аварийных бригад, выход на 3 % капремонта для жилищного фонда ежегодно, проработку новых механизмов финансирования жилищно-коммунальной сферы. Совершенствуют и систему социальной защиты населения при оплате коммуналки. Речь об адресных субсидиях. Сегодня на господдержку рассчитывают пенсионеры, инвалиды и семьи с невысоким доходом. По статистике, это 14 тысяч семей по всей стране. Механизм госпомощи решено доработать и расширить категории получателей.

Пока концепция развития ЖКХ - это общая стратегия для отрасли. Она призвана обеспечить эффективное управление, доступность услуг и их качество. Конкретными предложениями по достижению целей документ наполнят профильные министерства. Разработать рекомендации им поручено в течение месяца.