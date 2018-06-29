Засуха в Минской области

Режим стихийного бедствия из-за засухи планирует ввести Латвия. Местные фермеры подсчитывают убытки. Оставляет желать лучшего и ситуация в Литве. Из-за сухой погоды, которая держалась в регионе с мая, треть урожая зерновых уже погибла. Сильная засуха, к сожалению, повлияла и на белорусские поля. У нас погибло около 2 % посевов сельхозкультур, еще 3,5 % - повреждено. Наибольший стресс испытали земли Гомельской, Брестской и Минской областей. Правда, специалисты уверяют, ситуация не критическая, но требует оперативных мер. Насколько эффективен принцип «что пересеешь, то и пожнешь»? Рассказывает Алексей Кондратенко.

Гектар за гектаром и комбайн перемалывает зерно и солому в зерносенаж. Это типичная картина для июля. Но засушливый май сдвинул планы аграриев. Подгоревший урожай, конечно, не даст 100-процентного результата, однако собрать его также важно, как и стандартный. Обычно к концу июня тритикале достигает более метра в высоту. Как видно на этом поле, сельхозкультура не более 70 сантиметров. Правда и от такой кондиции будет польза, главное - дождаться определенной спелости зерна.

Первые дожди на юге центрального региона и вместе с ними - новая волна энтузиазма в полевых работах. Стародорожский - в тройке районов Минской области по численности поголовья животных мясо-молочной специализации. Продукция с ферм поступает на завод в Слуцк. Схема: выращивание сырья - выпуск молока - переработка - обоюдовыгодная, поэтому от заготовки кормов зависит не только локальное, но и общее благосостояние района. Пострадал от "обезвоживания" и Березинский район. Осадков за май здесь выпало лишь 15 % от нормы.

Впрочем, ответ на непогодный фактор: убрать подгоревшую пшеницу, а на ее площадях засеять кормовые культуры. В компенсационной стратегии аграриев весомая позиция и у кукурузы. Сергей Левкович, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: "Чтобы компенсировать недобор зерна в стране и Минской области, в первую очередь для развития птицеводства и свиноводства, у нас сегодня неплохое состояние посевов кукурузу. Завершается ее подкормка. По каждому сельхозпредприятию - свинокомплексу или птицефабрике - просчитаны объемы потребности зерна, продуманы источники финансирования зерна". Уже сейчас очевидно: во многих регионах Беларуси даже самые крепкие хозяйства потеряют до 20 % урожая зерновых. Против погоды технологии бессильны. Впрочем "в силе" общереспубликанская задача: до 1 июля поврежденные жарой площади засеять однолетними культурами. Результат будет виден через 2-3 недели. Пока же на оптимистичный лад настраивают дожди: за счет обилия влаги кормовые травы будут ускоренно расти.