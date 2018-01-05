Заработал указ "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания"

7 Января 2018 21:04

С первых дней нового года заработал один из документов либерального пакета - 345 указ "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания". Это преференции для развития бизнеса на периферии. На селе предприниматели могут работать и вовсе за базовую в месяц, а юрлица платят только налог на прибыль - 6 процентов. В стране таких льготных территорий 65 процентов. Их определяли местные власти. Теперь от их расторопности и компетенции зависит, и как заработает указ в регионах. Некоторые бизнесмены пока еще только просчитывают выгодность вложений в село. Но есть уже первые примеры работы по-новому. Один из них мы нашли на Брестчине. Там открыли магазин. О частном деле и работе на себе - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Такой семейный бизнес - это первая проба пера у Валерия. Он из Минска. Но о своем деле мечтал давно. В итоге решил, что в деревне магазин шаговой доступности будет вложением выгодным.

Про частный бизнес на селе мы говорим и с предпринимателем Виктором Маргеловым. Он уверен, за этим будущее, которое в Беларуси поддержали хорошими преференциями.

Эту надпись здесь в деревне Луцевичи Кобринского района ждали долго. Некоторые и не верили, что магазин откроется. Подарок нашли прямо под елкой после Нового года. Раньше за продуктами ездили в город. На автолавку надежд было мало - время приезда не для всех удобное.

Местные чиновники такие инициативы деловых людей поддерживают. К тому же пересмотрели старые маршруты автолавок. Говорят, учитывали окупаемость таких поездок. От бизнесменов ждут ответственности. И приглашают на село.

Насколько быстро пойдет дело, зависит сегодня от исполнителей. Предприниматели готовы подключиться к ликбезу по разъяснению норм 345-го указа в каждом регионе. Но пока нет такого рвения со стороны местной вертикали. А вопросов от начинающих предпринимателей хоть отбавляй.

Мы просмотрели несколько сайтов райисполкомов, где в разделе “Экономика” не нашли новых документов по либерализации бизнеса. Как и перечня льготных территорий. В одном из районных отделов экономики Гомельщины нас отправили на сайт области. Да и толком пояснить новации документа не могли.

Понятно, указ только вступил в силу. Но подписан был в середине сентября. Тем более большую разъяснительную работу провело в областях и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Оно как регулятор предложило механизм. Как он будет работать, зависит от местных чиновников.

Результаты действия указа, уверен бизнесмен, мы увидим через полгода. Оживление же ближе к весне.

Торговая точка в Луцевичах - первая ласточка работы по-новому на селе. Здание осталось от закрытого давно магазина райпо. Купил его бизнесмен за 5 000 долларов. Силами семьи делали ремонт. Работают сами и готовы взять в помощники четырех местных жителей. Сейчас изучают спрос и предпочтения покупателей.

Людмила - продавец со стажем. 25 лет в профессии. Но на себя работает впервые. И готова доказать: частник будет в выигрыше. Теперь в этой деревне - всегда свежий хлеб и молочные продукты. О чем говорят покупатели прямо у прилавка.

Это семья уверена, дело пойдет, и на одном магазине не остановятся. Тем более спрос на них на периферии велик. Где-то не купить самое необходимое, где-то разнообразие не блещет.

Такие магазины ждут сегодня в 15 000 сел и в 66 малых городах. Сладкие территории для бизнеса уже определены. Площадь торгового объекта значения не имеет, как и то, будет ли он стационарным или автолавка. Главное, ассортимент. К тому же торговля может потянуть за собой и развитии сферы услуг. Эта ниша сегодня в деревнях пустует.

Занять ее в ближайшие пять лет можно на льготных условиях и без большого капитала.