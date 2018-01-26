Занятость остается важнейшим критерием оценки работы белорусского правительства

25 Января 2018 21:05

Кстати, за этот год правительство рассчитывает создать 70 тысяч новых рабочих мест. Это сегодня сообщил премьер-министр Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки в Логойский район. Содействовать созданию новых вакансий будет так называемый либеральный пакет документов для предпринимателей – 7-й декрет Президента, а также ряд указов по развитию малого и среднего бизнеса, уверен премьер. Главное - максимально использовать возможности этих документов. Особые надежды - на местную власть. Исполкомы должны активно включиться в работу по разъяснению новых - упрощенных - подходов ведения бизнеса в стране.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

"Сейчас важнейшая задача - по имплементации, по доведению возможностей, особенностей этих документов до исполнителей, которые будут непосредственно реализовывать эти проекты, поскольку основная работа это, конечно, реализация. Мы достаточно серьезно работали над подготовкой этих документов. Это заняло немало времени. Но, подчеркну, это лишь процентов 10 от работы. А остальные 90 придутся на 18-19 годы, чтобы задачи по созданию 70 тысяч рабочих мест на новых предприятиях были, безусловно, выполнены".

Активизировать работу по созданию новых производств - требование Президента. Логойский район - пример успешного бизнес-планирования. Андрей Кобяков сегодня посетил ряд местных частных предприятий - первую в стране конеферму (здесь производят кобылье молоко), а также овцеводческий комплекс. В планах компаний активно расширяться, набирать персонал. А правительство готово обсудить меры поддержки новых для страны молочных производителей, пообещал премьер.