Зампредседателя правления Нацбанка встретился со студентами Полесского госуниверситета

Вопросы таргетирования инфляции, подготовки будущих банкиров и урегулирование работы краудфандинговых площадок в Беларуси. Эти и другие темы сегодня звучали в Полесском госуниверситете. Здесь состоялась встреча зампредседателя правления Нацбанка страны Петра Мамановича со студентами факультета банковского дела. Сегодня в Беларуси таких специалистов готовят лишь в Минске и Пинске. А чтобы конкурировать на кадровом рынке, нужно быть не только финансово грамотным, но и владеть иностранными языками, пользоваться IT-технологиями.

Петр Маманович, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "Национальный банк в перспективе перейдет к режиму таргетирования инфляции. Это совершенно другие, более тонкие механизмы денежно-кредитной политики. Вот мы к этому готовимся. Это значит, что мы должны формировать ожидания инфляционные".

Влада Грабовская, студентка Полесского государственного университета: "Я считаю, что эти встречи полезны не только для нас, студентов, которые разбираются в этой специальности, но и для обычных людей, обывателей. Мы в том числе совместно с Национальным банком проводим такие встречи, на которых мы рассказываем азы, по которым обычные люди смогут ориентироваться в финансовой сфере".

На факультете банковского дела в Полесском госуниверситете сегодня обучаются свыше полутора тысяч студентов. В этом году впервые состоится набор по двум новым специальностям - межкультурные коммуникации и аналитики-экономисты.