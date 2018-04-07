Задача АПК - создание продуктов с высокой добавленной стоимостью

7 Апреля 2018 21:25

На развитие нового направления в сельском хозяйстве направлен и закон "О производстве и обращении органической продукции". Белорусские парламентарии планируют его принять уже осенью. Одно из условий - отказ от использования ГМО и химических удобрений. Однако цели перевести все земли под органическое производство нет. Задача - создание продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это откроет и новые возможности для торговли с другими государствами. Объём мирового органического рынка сегодня составляет 80 миллиардов евро. Отмечается и ежегодный рост в 10-15 процентов. Что необходимо белорусским фермерам, чтобы работать без допинга? Узнавала Ксения Лебедева.

Юрий Бакуменко хотел не просто продавать мясо кролика, но и выращивать его максимально экологично. Поэтому корма в его хозяйстве готовят сами из белорусских зерновых. Плюс делают животным стандартные прививки. Говорит, что и рад бы провести сертификацию, но европейский знак качества - недешевое удовольствие. А национального пока нет. Поэтому покупателю приходится верить на слово.

Юрий Бакуменко, глава фермерского хозяйства: "Как только открывается гипермаркет, мы сразу с ними заключаем договор. И больше инициатива исходит от них, а не от нас. И сегодня у нас спрос превышает предложения в несколько раз".

Вопрос сертификации актуален не для одного десятка белорусских фермеров. Решением его станет законопроект об органической продукции. В первом чтении на неделе его приняли депутаты. И, по словам председателя комиссии, сразу начали готовить ко второму. Чтобы осенью принять документ. И продукция без допинга получила бы национальный знак качества.

Евгений Адаменко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Нет у нас пока организаций, которые отдают сертификат. Наши производители пока получают на Украине или в Прибалтике. Принятие законопроекта даст толчок развитию органического производства в Республике Беларусь. И фермерам, и малым предприятиям, и крупным сельхозпроизводителям".

Парламентарий уточнил, что переход к органическому земледелию - дело не быстрое. Для очистки почв и модернизации производства понадобится переходный период не менее трех лет. В результате получим качественные и оригинальные продукты. Об этом говорил и Президент на республиканском семинаре - совещании по развитию села и повышении эффективности аграрной отрасли.

Мировой лидер по количеству органических земель – Австралия, около 30 миллионов гектаров, далеко позади на втором месте – Аргентина, более трех миллионов, и чуть менее у Китая.

В Беларуси пока 20 хозяйств и полторы тысячи гектаров сертифицированных органических земель - это всего 0,03 % от пяти миллионов гектаров всех сельхозугодий . Поэтому для развития потенциал большой.

Среди прочего опыт Украины. Сегодня она в двадцатке мировых лидеров по площади органических сельскохозяйственных земель, поставщик органического пшена № 1 в ЕС. Есть спрос на горчицу, лён, тыкву, березовый сок, а также лесные ягоды и грибы.

Любомир Клепач, специалист по органическому сельскому хозяйству центра экологических решений: "Хотел бы сразу развенчать миф, что успех Украины в органическом сельском хозяйстве зависит от качества земли, от ее плодородия. Во всем мире прослеживается тенденция, что на органическое сельское хозяйство переходят на землях менее плодородных в своей же стране. Они находят такую нишу, где они не конкурируют с крупными хозяйствами с хорошими землями. Органическое сельское хозяйство развивается в Австралии, Новой Зеландии, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии и в Канаде. То есть тут вопрос подхода и желания этим заниматься".

Традиционный сельхозтовар продать уже непросто - его много. В дефиците - экологичный. По мнению эксперта, именно здесь торговый потенциал. В том числе и Беларуси.

Любомир Клепач, специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений: "Больше половины продукции экспортируется в ЕС, США, сейчас растущий рынок экспорта из Украины в Канаду, Японию. При этом около 40 % - это внутренний рынок, при том всем, что сейчас в Украине уровень жизни падает".

Больше всего органической продукции едят жители Швейцарии. Средняя сумма в расчете на одного человека около 220 евро в год, в Дании – 162, в Люксембурге –164.

Это городские жители 25-40 лет с высокой покупательной способностью и социальной ответственностью. Чаще молодые семьи с детьми, сознательно выбирающие ЗОЖ и лучшие продукты питания.

Это фермерское хозяйство одно из первых в Беларуси подтвердило экологичность земли и производимой сельхозпродукции европейским сертификатом качества. Документ позволяет расширить рынки сбыта и продавать плодоовощную продукцию, выращенную без химии, в Евросоюз и США. По ценам значительно выше той, что выращена традиционным способом.

Игорь Хващевский занимается органическим производством семь лет. Начал с личного подсобного хозяйства. Не для продажи, а для своих детей - они аллергики. По этой же причине пришлось переехать из столицы в маленькую деревню под Сморгонью. Когда появились излишки, решили продавать. Теперь на 24 гектарах очищенной земли в сезон выращивают смородину и овощи. Несмотря на все необходимые документы, на экспорт пока выйти не могут.

Игорь Хващевский, глава фермерского хозяйства: "Когда начинаем говорить про наши объемы, мы пока неинтересны. В этом случае мы видим в Беларуси фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые сертифицировали, они выращивают небольшой объем продукции. Но если это сделать какого-то рода кооператив, то можно объединять и общими усилиями выводить эту продукцию. Пока мы в начале пути".

Недавно фермеры взяли еще 20 гектаров. Чтобы восстановить плодородный слой земли на 30 сантиметров за 3 года, хотят испытать австралийскую технологию.

Игорь Хващевский, глава фермерского хозяйства: "Если пересчитать на будущие поколения, то эти затраты несоизмеримы. Потому что в природе плодородный слой, гумусный слой можно нарастить хорошо если сантиметр за 3-4 года".

Сельское хозяйство в любом виде должно работать по принципам бизнеса - зарабатывать. Но необходим толчок. На начальном этапе помогают дотации и льготные кредиты, которые позволяют перевооружиться. Купить оборудование, чтобы механически бороться с сорняками, применять биологические средства защиты. Результат: рост урожайности, снижение затрат. Восстановление и повышение плодородия земли и новые рынки сбыта.