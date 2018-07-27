Высокотехнологичный агропромышленный комплекс нового поколения появится в Беларуси

Первый камень в строительство нового завода сегодня заложили в Пуховичском районе. В церемонии приняли участие вице-премьер Михаил Русый и глава правления китайской корпорации Чан Чжэнмин. Специализация предприятия - переработка зерна и производство кормов. Высокая доля готовой продукции пойдет на экспорт - в Россию, Европу и Китай. Первое производство заработает уже через три года. А спустя 15 лет на участке в 160 гектаров вырастет более трех десятков объектов. Ожидается, что новый завод обеспечит работой около тысячи белорусов.

Высокотехнологичные предприятия позволят особым образом получать незаменимые в сельском хозяйстве аминокислоты в составе комбикормов. В год там планируют перерабатывать до четверти миллиона тонн зерна. Указ о строительстве новых объектов ранее подписал Президент. В реализацию проекта вложили чуть более 700 миллионов долларов, большая часть которых - средства китайских партнеров.