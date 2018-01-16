16 Января 2018 18:05

ВВП Беларуси в первом квартале вырастет чуть более чем на 2 % и станет хорошим заделом для выхода по году на 3,5. Резервы для этого видит Минэкономики, называя стабильность внутреннего и внешних рынков. Об этом заявили сегодня на президиуме Совмина. Важнейшей задачей развития экономики на год премьер-министр считает рост доходов населения. При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что деньги должны быть заработаны. А значит, подходы прежние - увязка зарплаты с производительностью труда во внебюджетной сфере.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

"Чтобы не допускать значительного отставания по уровню зарплаты в бюджетной сфере, в республиканском и местном бюджетах предусмотрен специальный резервный фонд, где будут аккумулироваться средства от сокращения расходов и дополнительных доходов в бюджет. Пока утвержденная расходная часть бюджета предусматривает среднюю зарплату по году в этом секторе, бюджетном, 700 рублей".

Создавать новые рабочие места призван малый бизнес, который сейчас поддерживается преференциями. Однако, как показала практика, многие чиновники в регионах пока отдаленно знакомы с либеральным пакетом. Поручение правительства - всем министерствам экономического профиля провести семинары и встречи, где на примерах рассказать о новых возможностях. В помощь здесь и Советы по развитию предпринимательства.