Либеральный пакет документов. Главное теперь - правоприменительная практика

10 Января 2018 21:00

Всемирный банк обнародовал новый доклад. Рост белорусской экономики сохранится в ближайшие три года. Таков прогноз Всемирного банка. Международная финансовая организация обнародовала новый доклад. В нем указано, что наши экономические показатели в этом году прирастут более чем на 2% и далее будут улучшаться. Прогнозируется также, что мировая экономика в этом году впервые после финансового кризиса будет работать почти на полную мощь. А это значит, что еще большего оживления стоит ждать нашим предприятиям-экспортерам на внешних рынках. А выручка от продаж извне существенно укрепляет и внутренний ВВП. Вклада в эту копилку ждут и от малого бизнеса. Его доля в валовом внутреннем продукте должна вырасти до 40%, сейчас это примерно 25. Как стимул для развития предпринимательства - либеральный пакет документов, подписанный в конце прошлого года. Сейчас же главное - правоприменительная практика. Об этом говорили сегодня в Министерстве экономики. О предложениях от бизнеса и чиновников - подробнее Светлана Лукьянюк.

С этого года предприниматели могут начать свое дело за единый налог по заявительному принципу и не отвлекаться на частные проверки контролеров. Все эти блага для бизнеса закреплены седьмым декретом и указами. Но не всегда то, что четко прописано на бумаге, также четко исполняется на местах. Первая неделя года показала: не все чиновники в регионах владеют досконально новыми подходами по открытию бизнеса.

Одно из предложений на совете - мониторить деловую активность ежеквартально, и главное, чтобы на местах не принимались решения вразрез с принятой либеральной линией.

Сегодня в Минстройархитектуры отвечали на вопросы бизнесменов по телефону. Среди них - нюансы по аттестации. Ведомство планирует на 20% сократить перечень работ, для которых ранее она была обязательна. Много вопросов было и по капитальному ремонту.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси: "Мы увеличиваем ответственность самого собственника объекта недвижимости. Если не хочешь никого обмануть, собираешься сделать капитальный ремонт, у тебя упрощенная процедура. Если решил всех обмануть, сделал неизвестно какой проект, то на стадии экспертизы, контроля Госстройнадзора, твоя деятельность будет остановлена. Возможно, будешь оштрафован за самовольное возведение, и далее по всей процедуре. Тут ответственность субъекта, принимающего решение".

В прошлом году ведомство внесло изменения, которые упростили работу строителей и проектировщиков. А это хороший знак для инвесторов. Сейчас и другие госорганы разрабатывают инструкции, комментарии и дополнения к основному седьмому декрету.

И тут тоже есть опасения у бизнеса - они их высказывали на большой встрече с Президентом в конце прошлого года. Основное, чтобы эти подзаконные акты не противоречили уже всему принятому. Это и требование Президента. Главный эксперт здесь - Совет по развитию предпринимательства.

Ликбез для предпринимателей сейчас ставится во главу угла. Так, например, чтобы новичкам было легче понять, куда обращаться и как регистрировать свой бизнес, что и сколько в итоге придется платить, Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло горячую линию и готовит методичку. Пошаговую инструкцию. Появится она на сайте ведомства уже на следующей неделе.

Параллельно с анализом эффективности работы с подписанными документами разрабатываются и новые. Один из них по перечню административных процедур. Точнее, их сокращению. Сейчас этот список в 650 страниц. Задача, признается замминистра Матусевич, сложная, но на нее отведено полгода.

Документ, который в списке либерального пакета указа о лицензировании. Он сокращает количество видов деятельности, для которых нужно спецразрешение. Все сводится в единый документ. С учетом предложений от бизнеса. Например, по медицинским услугам.

Уже на следующей неделе чиновники будут готовы обсуждать лицензирование с экспертами вместе со специалистами Администрации Президента и Национального центра законодательства и правовых исследований, чтобы завершить эту работу в максимально сжатые сроки.

Деловой климат, новые адреса своего дела в малом бизнесе и развитие конкуренции. Эти и другие вопросы будут вынесены и на бизнес-форумы. В конце февраля в Минске стартует Неделя предпринимательства и Ассамблея деловых кругов Беларуси.