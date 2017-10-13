Всемирный банк: Беларусь открыта для бизнеса

12 Октября 2017 12:00

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказала Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине.

- Иностранцы мало знают о Беларуси. Как Вы думаете, каким образом Беларусь могла бы заявить о себе на мировой арене?

- За последние два-три года Беларусь предприняла ряд мер, прежде всего, для стабилизации экономики, а также для развития частного сектора. Но за рубежом об этом не знают. Всемирный банк знает об этом. Но Беларуси следует более активно информировать об этом международное сообщество посредством социальных сетей, печатных и других видов СМИ, чтобы известить всех о том, что Беларусь открыта для бизнеса.

- Каковы Ваши надежды по отношению к Беларуси? Какими Вы видите нас через 5 лет?

- Мы возлагаем на Беларусь большие надежды. Многое зависит от действий Правительства в ближайшие годы. Это самое время для Беларуси уверенно проводить дальнейшие реформы. Всемирный банк считает, что следует ускорить реформы, не замедлять их, так как это откроет новые возможности для страны.

- Можете ли Вы что-то пожелать нашим зрителям?

- Желаю всем Вам активного участия в экономической жизни страны, новых видов занятости. Желаю Вам принимать активное участие в жизни нового общества, которое формируется в Беларуси.