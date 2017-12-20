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Все вопросы по поставкам нефти между Минском и Москвой решены
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20 Декабря 2017 13:00

Все вопросы по поставкам нефти между Минском и Москвой решены

Об этом сегодня заявил вице-премьер Владимир Семашко в белорусском парламенте.

Правительство держало ответ перед депутатами, подводя итоги работы экономики. Так, Беларусь получила гарантии по поставкам нефти - 24 миллиона тонн ежегодно. Отклонения могут быть лишь на 2 %. Это позволит обеспечить нашим заводам-переработчикам устойчивую работу.

  

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