Владимир Семашко: Цены на отечественный автомобиль Geely - конкурентны на рынке

20 Декабря 2017 15:00

Цены на отечественный автомобиль Geely - конкурентны на рынке. Об этом заявил вице-премьер в белорусском парламенте.

Сегодня правительство держало ответ перед депутатами, подводя итоги работы экономики. Так, как отметил Владимир Семашко, кроссовер, недавно собранный на новом заводе "БелДжи", предлагают по стоимости от 17 до 25 тысяч долларов - дешевле, чем его аналоги. Основные объемы автомобильной продукции планируют поставлять на российский рынок. Разрабатывается программа по стимулированию продаж наших автомобилей и внутри страны. Для этого задействуют лизинговые компании, банки и планируют предоставить субсидии для покупателей.

Владимир Семашко отметил и растущий спрос за рубежом на белорусские электробусы. Большие заказы - в Российской Федерации, интерес и в странах дальнего зарубежья. В Минске на двух маршрутах работают 20 электробусов. Как показывает практика, это позволяет добиваться экономии электроэнергии - ее потребление снизилось на 14 %. Планируется, что в следующем году столичный парк пополнится еще 60 электробусами.