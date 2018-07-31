Витебские бизнесмены получили приглашение на экономический форум в Лодзи

Витебские бизнесмены получили приглашение на Международный экономический форум в Лодзи в октябре. А пока делегация регионального парламента Лодзинского воеводства находится на севере Беларуси. Гости встретились с депутатами областного совета депутатов. Планируют также посетить фермерское хозяйство и побывать на предприятии с польским капиталом по выпуску торгового оборудования. Со специалистами Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты польская делегация обсудит бизнес-сотрудничество регионов.

Польская сторона заинтересована и в участии в культурной жизни Витебска. Коллектив Лодзинского хореографического училища выступит в ноябре на Международном фестивале современной хореографии.