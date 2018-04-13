Витебская область приступила к выборочному севу зерновых

12 Апреля 2018 21:10

Работы на полях много. Сейчас это и вспашка, и внесение удобрений, и подкормка трав. Важно не упустить оптимальные сроки для проведения весенне-полевых работ. Ситуацию в агропромышленном комплексе мониторят специальные рабочие группы. Все ли готово к жаркой поре на севере Беларуси? Репортаж Марины Романовской.

Механизатор Алексей Жуковский вторую весну подряд будет проводить в поле. Молодой человек из городских - живет в Полоцке, но трудится на селе. Интерес к технике появился еще в школе. Так что рабочую профессию выбрал осознанно. К раннему подъему и большой ответственности готов.

Хозяйство "Полоцк-Милк" входит в состав интеграционной структуры. Принцип таких агрохолдингов - работа от поля до прилавка. Руководитель хозяйства рассказывает: готовность к весенне-полевым работам – 99 %. Уже завтра обещает - 100. Ведь сейчас самое главное - провести все работы в оптимальные сроки.

Работы много. В хозяйстве вносят органические удобрения, параллельно идет подкормка многолетних трав. Сегодня приступили к весенней вспашке. Главный агроном Наталья Синькевич вместе с механизаторами с утра и до позднего вечера в поле. Руководит процессом. Ведь все должно быть строго по технологии.

Посевная площадь в северном регионе страны - без малого 800 тысяч гектаров. Половина земель отведена под зерновые. В посевную кампанию включились 5 районов области. Правда, пока сев только выборочный.

Ситуацию в агропромышленном комплексе изучают во время мониторингов специальные рабочие группы. Хозяйства северного региона лично посетил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Еще несколько погожих дней и посевная начнется во всех районах области. Аграрии знают: именно весной важно сработать четко и слаженно. Только так можно рассчитывать на хороший урожай.