9 Апреля 2018 21:03

Расхожая фраза "весенний день год кормит" в эти дни для отечественного АПК звучит как нельзя актуально. В Беларусь наконец-то пришло долгожданное тепло, а значит те хозяйства, что к севу уже приступили, наращивают обороты. Тем, у кого этот почин впереди, нельзя терять ни минуты. Нынешний год необычный. Запоздалая весна -- это сдвинутые сроки возделывания почвы, а значит весьма интенсивные темпы работы аграриев. В такой ситуации дисциплине и порядку - особое внимание. Надо максимально эффективно использовать рабочее время, технику, трудовые ресурсы.

Весенний сев ведут в четырех областях Беларуси. В лидерах традиционно южане. Аграрии Брестского региона уже засеяли 17,5 % площадей, отданных под яровой сев. В Гомельской и Гродненской областях эта цифра составляет почти 4 %. В центральном регионе засеяно 1,5 % ярового клина. Могилевская и Витебская области к севу пока не приступили. В целом по стране засеяно немногим более 9 % площадей. В прошлом году на эту дату работы уже преодолели экватор. Параллельно с севом аграрии ведут подкормку озимых и многолетних трав, на поля вывозят органические удобрения.