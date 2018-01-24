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"Великий камень" первым в Беларуси получил сертификат образцовой экологичности
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24 Января 2018 15:00

"Великий камень" первым в Беларуси получил сертификат образцовой экологичности

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" первым в Беларуси получил престижный сертификат образцовой экологичности. Это международное удостоверение. Оценку экологичности проводит независимая компания, созданная Еврокомиссией. Учитывается система обращения с отходами и очистки сточных вод, использование альтернативных источников энергии, объем выбросов вредных веществ в атмосферу. Сертификат, который получил индустриальный парк, подтверждает безопасность производства для окружающей среды.

Получение экологического удостоверения для организаций является добровольным. Его наличие подтверждает статус парка как экогорода будущего.

  

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