Ведущие издания о Декрете "О развитии цифровой экономики", который подписал Глава государства

23 Декабря 2017 21:00

Беларусь совершила IT-революцию! Громкие заголовки не сходят с мировых новостных лент. Ведущие издания раскладывают по полкам Декрет "О развитии цифровой экономики", который подписал Глава государства. "Блумберг", "Форбс", "Рейтерс". Новый документ активно обсуждает и IT-сообщество.

Ведущие издания подробно анализируют декрет, подписанный Главой государства.

Дмитрий Гурский: "Это действительно смелый документ и смелый шаг Президента. Без поддержки Александра Григорьевича столь решительная инициатива не могла бы обрести жизнь (не только в Беларуси - в любой стране революционные изменения законодательства требуют огромной политической воли). Мне бы хотелось бы сказать спасибо Александру Григорьевичу за его способность быть открытым к новому, за искреннее желание сделать Беларусь инновационным и процветающим государством. Нам подарили самые лучшие из возможных условий для работы. Далее - все зависит от нас. В своем выступлении Президент сказал, что предпринимательство - это "бессонные ночи, самый тяжелый труд". И тут нет никакого преувеличения. Однако поддержка Президента и новый декрет сделают этот труд менее трудным и рискованным".

BLOOMBERG: "Беларусь стремится зарабатывать на процветающей сегодня IT-индустрии, а она за последние годы в стране показала серьезный рост. Молодые программисты стали создавать продукты, способные привлечь серьезных инвесторов не только из бывших советских республик".

Юрий Мельничек: "Беларусь легализует криптовалюты, значительно упрощает работу с IT-компаниями, продлевает налоговые льготы до 2049 года".

REUTERS: "Белорусский декрет предназначен для "цифровых предпринимателей", готовых переносить свой бизнес в более дружелюбные для криптовалюты страны".

Денис Алейников: "Спасибо Вам, господин Президент! И от всего нашего IT, и от коллег со всего мира. Мы хотим, чтобы Беларусь была первой. И пусть все будет хорошо!".

RIA Новости: "Беларусь - первое государство в мире, легализовавшее "смарт-контракты!".

Леонид Лознер: "Огромный шаг вперед. Здорово! Низкий поклон всем, кто сделал это возможным".