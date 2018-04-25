Валовой региональный продукт Минска в первом квартале года увеличился более чем на 5 %

25 Апреля 2018 18:04

Как отмечают в комитете экономики, динамично развиваются фармацевтическая, пищевая, машиностроительная сферы. Доля инновационной продукции - около 14 %. Резидент свободной экономической зоны "Минск" разработал и выпустил первый белорусский томограф. Эта техника почти вдвое дешевле импортных аналогов. Планируется, что белорусские томографы задействуют в районных больницах страны.

Константин Сосенко, заместитель директора инновационного предприятия: "Это наша новая разработка - рентгеновский компьютерный томограф. Он позволяет выполнять широкий спектр диагностики. Не секрет, что аналогичная продукция импортного производства есть в Беларуси, она установлена на уровне областных больниц и РНПЦ. Мы же говорим о том, что данный аппарат может эксплуатироваться по программе Министерства здравоохранения и быть установленным на уровне районных центров".

В свободной экономической зоне "Минск" сейчас 117 резидентов. Они экспортируют продукцию в 80 стран мира.